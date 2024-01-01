واشنطن تضغط على الاحتلال للسماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى غزة

القدس المحتلة / سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، أن الولايات المتحدة تضغط على سلطات الاحتلال للسماح للصحفيين الأجانب بالدخول إلى قطاع غزة، في أعقاب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الشهر الماضي.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس دونالد ترمب طلبت من الاحتلال تسهيل دخول الإعلام الدولي إلى غزة، مشيرة إلى أن الطلب طرح منذ مطلع العام الجاري، وجدد بعد استقرار الوضع الميداني النسبي.

وأوضح أحد المسؤولين الأمريكيين أن بعض مناطق القطاع ما زالت تشهد مخاطر أمنية، لكنه أكد أن واشنطن ترى أهمية في منح الصحفيين حق الوصول إلى الميدان لتغطية الأوضاع الإنسانية بعد الحرب، رغم أن القضية ليست أولوية قصوى في الوقت الراهن.

وفي 23 أكتوبر الماضي، منحت المحكمة العليا في تل أبيب الدولة مهلة 30 يوما لتقديم موقفها بشأن طلب الدخول المستقل للصحفيين الأجانب إلى القطاع، وذلك في إطار التماس قدمته جمعية الصحافة الأجنبية عام 2024.

وأشار قضاة المحكمة خلال الجلسة إلى أن الظروف الأمنية تغيرت جذريا بعد وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر، ما يستدعي إعادة النظر في قيود الدخول إلى غزة.