  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن تضغط على الاحتلال للسماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى غزة

الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تضغط على الاحتلال للسماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى غزة



القدس المحتلة / سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، أن الولايات المتحدة تضغط على سلطات الاحتلال للسماح للصحفيين الأجانب بالدخول إلى قطاع غزة، في أعقاب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الشهر الماضي.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس دونالد ترمب طلبت من الاحتلال تسهيل دخول الإعلام الدولي إلى غزة، مشيرة إلى أن الطلب طرح منذ مطلع العام الجاري، وجدد بعد استقرار الوضع الميداني النسبي.

وأوضح أحد المسؤولين الأمريكيين أن بعض مناطق القطاع ما زالت تشهد مخاطر أمنية، لكنه أكد أن واشنطن ترى أهمية في منح الصحفيين حق الوصول إلى الميدان لتغطية الأوضاع الإنسانية بعد الحرب، رغم أن القضية ليست أولوية قصوى في الوقت الراهن.

وفي 23 أكتوبر الماضي، منحت المحكمة العليا في تل أبيب الدولة مهلة 30 يوما لتقديم موقفها بشأن طلب الدخول المستقل للصحفيين الأجانب إلى القطاع، وذلك في إطار التماس قدمته جمعية الصحافة الأجنبية عام 2024.

وأشار قضاة المحكمة خلال الجلسة إلى أن الظروف الأمنية تغيرت جذريا بعد وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر، ما يستدعي إعادة النظر في قيود الدخول إلى غزة.

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يضخ خرسانة ومتفجرات لنفق في رفح بداخله عشرات المقاومين في رفح جنوب قطاع غزة

كوهين: سنعود إلى العمل العسكري المكثف في غزة بعد انتهاء ملف الرهائن

مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام

هرتصوغ يحذر: إسرائيل على شفا الهاوية وبوادر اغتيالات سياسية اصبحت قريبة..

فضيحةٌ استخباراتيَّة تهز إسرائيل بعد كشف تفاصيل فشل عملية إنقاذ أسير في غزة..

ترجيحات بعدم مشاركة «فتح» في اجتماع مرتقب للفصائل الفلسطينية بالقاهرة

بريطانيا تطرح خطة لنزع سلاح حماس : لا نريد ضربات اسرائيلية على غزة

الأخبار الرئيسية

تقدير إسرائيلي: الوضع في الضفة الغربية سيبقى مشتعلا حتى إشعار آخر وقد يفجر المنطقة بأكملها..

اسرائيل تواصل القتل في القطاع : 4 شهداء بخروقات اسرائيلية لملف وقف إطلاق النار بغزة وجباليا

إسرائيل تُهدّد: لا مكانَ محصّناً في لبنان والحرب اصبحب وشيكة..

بريطانيا تطرح خطة لنزع سلاح حماس : لا نريد ضربات اسرائيلية على غزة

الحرس الثوري الإيراني: قواتنا في ذروة الجاهزية للرد على أي تهديد وردنا الصاروخي انتهى بهزيمة إسرائيل

الاتصالات الفلسطينية