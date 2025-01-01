  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قطر تلوح مجددا بقطع إمدادات الغاز المسال إلى أوروبا

الإثنين 03 نوفمبر 2025 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تلوح مجددا بقطع إمدادات الغاز المسال إلى أوروبا



الدوحة / سما /

حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي اليوم الاثنين من أن بلاده لن تورد غازا طبيعيا مسالا لأوروبا إذا لم ينظر الاتحاد الأوروبي في كيفية تخفيف قواعد قانون الاستدامة أو إلغائه.

وقال الكعبي خلال جلسة وزارية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025" في أبو ظبي: "إذا لم تعمل أوروبا فعليا على تخفيف أو إلغاء توجيه العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية، وبقيت العقوبة المفروضة بنسبة 5% من إجمالي إيراداتنا العالمية، فلن نورد الطاقة إلى أوروبا بالتأكيد".

وأوضح الكعبي أن "السبب - كما أعلنا بالفعل منذ فترة - هو أنه لا يمكننا تحقيق الحياد الكربوني وهو أحد الشروط".


وأضاف:"أعتقد أن أوروبا بحاجة أن تفهم ذلك. أعتقد أنهم يحتاجون الغاز من قطر ومن الولايات المتحدة ويحتاجون الغاز من أماكن كثيرة حول العالم".

وفي رسالة مفتوحة الشهر الماضي، حثت قطر والولايات المتحدة، اللتان تشكلان معا 40% من إمدادات الغاز المسال العالمية، الاتحاد الأوروبي على التخلي عن ذلك التوجيه. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد الغاز المسال لتلبية احتياجاته من الطاقة، بعدما قلص النزاع في أوكرانيا تدفقات الغاز عبر الأنابيب.

في أبريل الماضي أرجأ مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة عام "مرحلة التنفيذ الأولى" لتوجيه العناية الواجبة في مجال الاستدامة المسسية CSDDD والذي يشمل أكبر الشركات.

وفي مايو اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلغاء توجيه العناية الواجبة الخاص بالاتحاد الأوروبي، متضامنا مع موقف المستشار الألماني فريدريش ميرتس. وووفقا لماكرون، فإن الاتحاد الأوروبي "بحاجة إلى التحرك بشكل أسرع" نحو تبسيط الإجراءات، وأنه " ينبغي ليس تأجيل هذا التوجيه والعديد من لوائح الاتحاد الأوروبي الأخرى فحسب، بل إلغاؤها".

لكن مبادرة ماكرون لم تحظ بدعم حتى من حلفائه السياسيين، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو".

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يضخ خرسانة ومتفجرات لنفق في رفح بداخله عشرات المقاومين في رفح جنوب قطاع غزة

كوهين: سنعود إلى العمل العسكري المكثف في غزة بعد انتهاء ملف الرهائن

مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام

هرتصوغ يحذر: إسرائيل على شفا الهاوية وبوادر اغتيالات سياسية اصبحت قريبة..

فضيحةٌ استخباراتيَّة تهز إسرائيل بعد كشف تفاصيل فشل عملية إنقاذ أسير في غزة..

ترجيحات بعدم مشاركة «فتح» في اجتماع مرتقب للفصائل الفلسطينية بالقاهرة

بريطانيا تطرح خطة لنزع سلاح حماس : لا نريد ضربات اسرائيلية على غزة

الأخبار الرئيسية

تقدير إسرائيلي: الوضع في الضفة الغربية سيبقى مشتعلا حتى إشعار آخر وقد يفجر المنطقة بأكملها..

اسرائيل تواصل القتل في القطاع : 4 شهداء بخروقات اسرائيلية لملف وقف إطلاق النار بغزة وجباليا

إسرائيل تُهدّد: لا مكانَ محصّناً في لبنان والحرب اصبحب وشيكة..

بريطانيا تطرح خطة لنزع سلاح حماس : لا نريد ضربات اسرائيلية على غزة

الحرس الثوري الإيراني: قواتنا في ذروة الجاهزية للرد على أي تهديد وردنا الصاروخي انتهى بهزيمة إسرائيل

الاتصالات الفلسطينية