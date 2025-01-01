  1. الرئيسية
احتفالات مُبهرة تمتدّ على طول سواحل البحر الأحمر

فنادق ريكسوس مصر تحتفل بقدوم رأس السنة الجديدة 2026 بفعاليات لا تنتهي في شرم الشيخ والغردقة

الإثنين 03 نوفمبر 2025 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تدعو فنادق ريكسوس مصر ضيوفها لخوض تجربة استثنائية من احتفالات رأس السنة الجديدة التي لا تنتهي على شواطئ البحر الأحمر الخلابة، حيث تبدأ الفعاليات مع استقبال العام الجديد وتستمر طوال الموسم الاحتفالي بمجموعة من الحفلات والعروض الموسيقية في الهواء الطلق، والترفيه العالمي، والأجواء الساحلية المفعمة بالحيوية. 

سيتمكّن الضيوف من الاستمتاع بإجازة شتوية مثالية تحت شمس مصر الدافئة، من خلال الاسترخاء عند المسبح أو الشاطئ نهاراً، والمشاركة في الحفلات الليلية الموسيقية المبهرة المليئة بالطاقة. ومن أبرز فعاليات الموسم حفل غنائي مباشر تقدّمه النجمة اليونانية الشهيرة "إيفي آدامو" في 5 يناير، ويُتاح لجميع ضيوف فنادق ريكسوس فرصة الاستمتاع بسهرة لا تُنسى تحت نجوم السماء فيما تستمر الاحتفالات حتى مطلع عام 2026.

فندق ريكسوس بريميوم سيجيت

سيستمتع ضيوف ريكسوس بريميوم سيجيت بعرض رئيسي مدهش تقدّمه فرقة "جيبسي كينغز" الأسطورية بمشاركة تونينو بالياردو وكيت لين وفانتوميل. تليها حفلة ما بعد العرض الحماسية مع منسق الأغاني العالمي "مايك ويليامز"، في أجواء مليئة بالإيقاع والفرح لاستقبال عام 2026. وفي يوم الثلاثاء 6 يناير، يتولّى منسق الأغاني "ميرت أيدين" إحياء حفلة ما بعد العرض في أداء نابض بالحيوية يُبقي الأجواء الاحتفالية مستمرة.

فندق ريكسوس شرم الشيخ

في ريكسوس شرم الشيخ، تبدأ الأمسية بعرض رئيسي مفعم بالطاقة تقدّمه فرقة "براند نيو باند"، تليها حفلة ما بعد العرض التي يحييها منسق الأغاني "فاير بيتس" تحت سماء شرم الشيخ المتلألئة بالنجوم. وتستمر الاحتفالات طوال الأسبوع مع عروض منسقي الأغاني المميزين، من ضمنهم "ميرت أيدين" يوم الجمعة 2 يناير، بالإضافة إلى عرض غروب خاص يوم الأحد 4 يناير. كما يُقام عرض الغروب مع "بلاستيك فانك" يوم الاثنين 5 يناير، يعقبه عرض رئيسي وحفلة ما بعد العرض من تقديم "ميرت أيدين" يوم الثلاثاء 6 يناير، لتُختتم الفعاليات بأسلوب ريكسوس الفاخر المميز.

فندق ريكسوس راداميس شرم الشيخ

أما ليلة رأس السنة في ريكسوس راداميس شرم الشيخ فتَعِدُ بمزيجٍ مذهل من الأناقة والإثارة، مع عرض رئيسي يقدّمه "كوت دازور وشيبوي"، يعقبه عرض ما بعد الحفل الحافل بالطاقة مع منسقة الأغاني "دي جاي دي كسينيا" التي تُبقي الإيقاع متواصلاً حتى ساعات الليل المتأخرة. وتتوّج الاحتفالات بأمسية فنية مميزة مع الحفل الغنائي الحصري للنجمة "إيفي آدامو" يوم الاثنين 5 يناير، وهو مفتوح لجميع ضيوف فنادق ريكسوس، حيث يجتمع الجميع في احتفال موسيقي واحد استثنائي يوحّد جميع وجهات ريكسوس في أجواء لا تُنسى. وتستمر الليلة مع عرض ما بعد الحفل الذي يقدّمه منسق الأغاني "ميرت أيدين"، في مزيجٍ مبهر من الإيقاعات والأداء الحي تحت سماء البحر الأحمر المتلألئة.

فندق سويس أوتيل شرم الشيخ

في سويس أوتيل شرم الشيخ، يمكن للضيوف الاستمتاع بعرضٍ رئيسي مليء بالحيوية تقدّمه فرقة "كلابس شو باند"، لتقدّم تجربة موسيقية أنيقة ومبهجة في أجواء احتفالية راقية تعكس روح الفخامة والمرح التي تميّز الموسم.

فندق ريكسوس بريميوم ماجاويش للأجنحة والفيلات
وفي الغردقة، يستضيف ريكسوس بريميوم ماجاويش عرضاً رئيسياً مفعماً بالطاقة تقدّمه فرقة "توب هيت باند"، يتبعه عرض ما بعد الحفل مع منسق الأغاني "ميرت أيدين"، ليحتفل الضيوف بالعام الجديد على إيقاعات موسيقية نابضة بالحياة. وتستمر الأجواء مع عودة "ميرت أيدين" يوم الخميس 1 يناير، يليها عرض رئيسي تقدّمه فرقة "كوت دازور" يوم الثلاثاء 6 يناير، ليُختتم موسم الاحتفالات التي لا تنتهي بأجواءٍ مفعمة بالأناقة والطاقة على شاطئ البحر الأحمر.

وقال السيد إركان يلدريم، المدير العام لفنادق ريكسوس مصر:" إن ليلة رأس السنة في ريكسوس ليست مجرد أمسية احتفالية، بل هي انعكاس لشغفنا في تقديم تجارب استثنائية لا تنتهي، تجمع بين الفخامة والترفيه والثقافة. ومع استقبال عام 2026، نتطلع إلى منح ضيوفنا لحظات من الفرح والموسيقى والضيافة الراقية التي تدوم طويلاً بعد منتصف الليل."

وبفضل ما يقدّمه كل منتجع من عروض مميزة وجلسات غروب ساحرة وحفلات ما بعد العرض التي تمتد حتى أيام يناير الأولى، تواصل فنادق ريكسوس مصر تقديم تجربة فريدة من نوعها بعنوان "احتفالات رأس السنة التي لا تنتهي"، حيث تلتقي الفخامة بالموسيقى وبروح الموسم الاحتفالي تحت سماء البحر الأحمر المتلألئة.

لتحميل الصور:https://drive.google.com/drive/folders/1MVZfXVCc7YDAYErWpppslcPEofPeoDFu

