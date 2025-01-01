أردوغان: حماس عازمة على التزام تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

وكالات / سما/

رأى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الاثنين، أن حركة حماس عازمة على التزام تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، منتقدا عدم تنفيذ إسرائيل كل ما يتوجب عليها.

وقال إردوغان قبيل انعقاد اجتماع في اسطنبول لوزراء خارجية يخصص لبحث مستقبل القطاع، إن "حماس تبدو مصمّمة على احترام الاتفاق. في المقابل، نلحظ جميعا أن سجلّ إسرائيل في هذا الشأن سيئ للغاية".

وثمن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجهود المصرية القطرية التي أسهمت في وقف إطلاق النار بغزة.

وكان الرئيس التركي يتحدث أمام اجتماع للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، آملا في أن تؤدي الأخيرة "دورا محرّكا" في إعادة إعمار قطاع غزة.