ترامب : سأجبر حماس على نزع سلاحها..

واشنطن/سما/

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الهدنة في قطاع غزة "صلبة، وليست هشة".

وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية على شبكة " سي بي أس" بثت الاثنين، "يمكن القضاء على حماس فورا إذا لم يتصرفوا بصورة جيدة، وهم يعرفون ذلك".

مضيفا: "سأجبر حماس على نزع سلاحها بسرعة كبيرة، إذا أردت ذلك وسيتم القضاء عليها"، وأضاف أن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ليس هشا بل متين للغاية، ويمكن القضاء على حماس فوراً إذا لم تتصرف بشكل جيد".

"بعض أفعال نتنياهو لم تعجبني"

إلى ذلك، أشاد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه "رجل موهوب للغاية"، وتعهد بمساعدته في الخروج من الملاحقات القانونية.

كما أردف قائلاً: لم يدعمه أحد من قبل.. ولا أعتقد أنهم يعاملونه جيدًا... لكنني دعمته".

إلا أن الرئيس الأميركي أوضح في الوقت عينه أن "بعض أفعال نتنياهو لم تعجبه"، مردفاً "وقد رأيتم ما فعلته حيال ذلك"، في إشارة إلى فرضه وقف إطلاق النار في غزة بعد سنتين من الحرب الدامية.

وأوضح أنه عمل مع نتنياهو بشكل جيد للغاية، وأنه كان عليه دفعه قليلا في اتجاه أو آخر.

وتناول ترامب أيضاً وضع نتنياهو داخل الساحة السياسية الإسرائيلية، قائلاً: لا أعتقد أن نتنياهو يعامل في إسرائيل بشكل جيد، وسنتدخل في ذلك لمساعدته قليلا لأنه يتعرض لظلم كبير، وكرر أن "نتنياهو هو الشخص الذي كانت تحتاج إليه إسرائيل في وقت الحرب، ولا أعتقد أنه يعامل بشكل جيد، لقد دمرنا إيران، ثم حان وقت التوقف، وتوقفنا".

وكان ترامب طرح الشهر الماضي خطة من 20 نقطة حول القطاع الفلسطيني المدمر، نصت على سحب السلاح منه وتسليم إدارته إلى لجنة تكنوقراط مؤقتة تحت إشراف دولي، فضلا عن إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي تدريجياً منه.

كذلك نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في العاشر من أكتوبر الماضي، على إطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين الأحياء- وهو ما حصل- فضلا عن تسليم جثث القتلى.

وقد أعادت حماس حتى الآن جثث 20 رهينة، ينتظر أن يعلن الجيش الإسرائيلي هوية الـ 3 الذين سلموا مساء يوم الأحد، بينهم عومر نيوترا، وهو مواطن أميركي-إسرائيلي، عمل كقائد فصيلة دبابات في قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولا يزال هناك جثامين.