ارتفاع النفط عالميا وتراجع أسعار الذهب

الإثنين 03 نوفمبر 2025 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار، في حين تأثر المعدن النفيس سلبًا مع تراجع حدة التوتر التجاري بين أميركا والصين،

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية (0.8%) إلى (3968.76) دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت أسعار النفط.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.5%) عند (3978.30) دولارًا للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (0.5%) إلى (48.41) دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين (0.1%) إلى (1566.40) دولارًا، ونزل البلاديوم (0.6%) إلى (1424.88) دولارًا.

وارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعد قرار "مجموعة أوبك+" تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل، لتقليص وفرة المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت (47) سنتًا، ما يعادل (0.73%) إلى (65.24) دولارًا للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي (45) سنتًا، ما يعادل (0.74%) إلى (61.43) دولارًا للبرميل.

وقررت "أوبك+" زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا لشهر ديسمبر وأكتوبر ونوفمبر، وتعليق زيادات الإنتاج في يناير وفبراير ومارس 2026، حيث تراوحت تقديرات فائض سوق النفط إلى (3) ملايين برميل يوميًا.

