الرئيس عباس يلتقي إعلاميين مصريين : الدولة الفلسطينية خلال 4-5 سنوات

السبت 01 نوفمبر 2025 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة /سما/

تحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقاء صحفي مساء يوم الجمعة، عن تفاصيل لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر شرم الشيخ بمصر.

وأوضح خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، على هامش زيارته إلى القاهرة لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت، أن اللقاء مع ترامب لم يكن مرتبا مسبقا.

وصرح بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سهل انعقاد اللقاء، حيث شكر ترامب على وقف إطلاق النار وطلب مشاركة الولايات المتحدة في مؤتمر إعادة إعمار غزة، على أن يكون الرئيس ترامب حاضرا وكذلك في مؤتمر السلام المقبل.

وفي تصريحاته، قال الرئيس الفلسطيني إن قانون الأحزاب الفلسطينية ومسودة الدستور يتم إعدادهما حاليا.

وأكد أن جميع الإصلاحات التي طالبت بها واشنطن قد نفذت، وأن الانتخابات ستجرى بعد انتهاء الحرب.

وعبر عباس عن قناعته بأن الدولة الفلسطينية ستولد خلال 4 إلى 5 سنوات.

وفيما يتعلق بلجنة إدارة غزة مثار الخلاف بين السلطة والفصائل الفلسطينية، شدد محمود عباس على تمسك السلطة بتبعيتها للحكومة في رام الله حفاظا على وحدة كيان الدولة الفلسطينية، وهو ما ترفضه أمريكا وإسرائيل.

كما تحدث الرئيس الفلسطيني عن علاقته بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي تعود إلى فترة توليه وزارة الدفاع، قائلا: "لم يخب السيسي ظننا أو ظن المصريين، نشعر دائما أنه معنا قلبا وقالبا".

وأكد في تصريحاته أن مخطط التهجير أفشلته مصر والأردن.

