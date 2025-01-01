فلسطين:انخفاض طفيف على اسعار المحروقات خلال شهر تشرين ثاني القادم

رام الله/سما/

أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، مساء اليوم الجمعة، عن أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر تشرين الثاني القادم.

ووفقا للأسعار الجديدة، انخفض سعر لتر البنزين (95 أوكتان)، الأكثر شيوعا واستخداما، ليصل إلى 6.89 شيقلا، وسعر لتر البنزين (98 أوكتان) ليصل إلى 7.84 شواقل.

وانخفض سعر لتر السولار ليصل إلى 5.91 شيقلا، وكذلك الأمر بالنسبة لسعر لتر الكاز الذي انخفض إلى 5.91 شيقلا.

فيما لم يطرأ أي تغيير على أسعار الغاز، حيث جاءت الأسعار كالتالي: سعر اسطوانة الغاز 2.5 كلغم بـ15 شيقلا، واسطوانة 5 كلغم بـ30 شيقلا، واسطوانة 12 كلغم بـ70 شيقلا، واسطوانة 48 كلغم بـ280 شيقلا، ولتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 3.06 شيقل، وكلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 5.37 شيقلا، وخدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيقل.