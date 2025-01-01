  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

فلسطين:انخفاض طفيف على اسعار المحروقات خلال شهر تشرين ثاني القادم

السبت 01 نوفمبر 2025 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين:انخفاض طفيف على اسعار المحروقات خلال شهر تشرين ثاني القادم



رام الله/سما/

أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، مساء اليوم الجمعة، عن أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر تشرين الثاني القادم.

ووفقا للأسعار الجديدة، انخفض سعر لتر البنزين (95 أوكتان)، الأكثر شيوعا واستخداما، ليصل إلى 6.89 شيقلا، وسعر لتر البنزين (98 أوكتان) ليصل إلى 7.84 شواقل.
وانخفض سعر لتر السولار ليصل إلى 5.91 شيقلا، وكذلك الأمر بالنسبة لسعر لتر الكاز الذي انخفض إلى 5.91 شيقلا.

فيما لم يطرأ أي تغيير على أسعار الغاز، حيث جاءت الأسعار كالتالي: سعر اسطوانة الغاز 2.5 كلغم بـ15 شيقلا، واسطوانة 5 كلغم بـ30 شيقلا، واسطوانة 12 كلغم بـ70 شيقلا، واسطوانة 48 كلغم بـ280 شيقلا، ولتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 3.06 شيقل، وكلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 5.37 شيقلا، وخدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيقل.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير عبري يحذر : مصر وإيران وتركيا "تحاصر" إسرائيل..

مخاوف من ركود التجارة الداخلي ..سلطة النقد تتجه لحظر المدفوعات فوق الـ20 الف شيكل..

تباينات ترمب وفانس حول إسرائيل: بداية تمايز في خطاب البيت الأبيض

فضيحة تسريب فيديو اغتصاب أسير فلسطيني في معتقل “سدي تيمان” الإسرائيلي تُطيح بالمدعية العسكرية..

اسرائيل تزعم: ايران تخطط للهجوم من جهة الاردن والعراق بما فيه مناورات برية ..

استطلاع "معاريف": المعارضة تحصل على أغلبية 61 مقعدا بدون الأحزاب العربية..

بن غفير ينشر مقطعا يظهره بجانب سجناء فلسطينيين مقيدين ويدعو فيه إلى “إعدامهم"

الأخبار الرئيسية

استطلاع : أكثر من 67 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون ان دولتهم باتت تحت الوصاية الأمريكية

قطر تحذر من "هدنة أسمية" في غزة.. "لا سلم ولا حرب"

IMG_2331

الرئيس عباس يلتقي إعلاميين مصريين : الدولة الفلسطينية خلال 4-5 سنوات

5 شهداء خلال 24 ساعة..جيش الاحتلال يواصل تدمير المنازل في قطاع غزة وتسليم جثامين 30 شهيدا

اسرائيل تزعم: ايران تخطط للهجوم من جهة الاردن والعراق بما فيه مناورات برية ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية