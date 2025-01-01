  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"أوتشا": موسم الزيتون في الضفة شهد أعلى مستوى من هجمات المستعمرين منذ 5 سنوات

السبت 01 نوفمبر 2025 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أوتشا": موسم الزيتون في الضفة شهد أعلى مستوى من هجمات المستعمرين منذ 5 سنوات



رام الله/سما/

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن موسم الزيتون في الضفة الغربية شهد أعلى مستوى من هجمات المستعمرين منذ خمس سنوات.

وأوضح المكتب في بيان، مساء أمس، أن 126 هجمة نفذت من المستعمرين طالت 70 بلدة في الضفة، كما تم تخريب أكثر من 4 آلاف شجرة وشتلة زيتون.

وأشار إلى أن مستعمرين من بؤر جديدة فرضوا قيودا على الوصول إلى حقول الزيتون في كثير من المواقع في الضفة.

وتابع أنه تم تسجيل 60 هجوما لمستعمرين على مواطنين فلسطينيين، أصيب فيها 17 شخصا كما تم تخريب 19 مركبة خلال الأسبوع الأخير.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير عبري يحذر : مصر وإيران وتركيا "تحاصر" إسرائيل..

مخاوف من ركود التجارة الداخلي ..سلطة النقد تتجه لحظر المدفوعات فوق الـ20 الف شيكل..

تباينات ترمب وفانس حول إسرائيل: بداية تمايز في خطاب البيت الأبيض

فضيحة تسريب فيديو اغتصاب أسير فلسطيني في معتقل “سدي تيمان” الإسرائيلي تُطيح بالمدعية العسكرية..

اسرائيل تزعم: ايران تخطط للهجوم من جهة الاردن والعراق بما فيه مناورات برية ..

استطلاع "معاريف": المعارضة تحصل على أغلبية 61 مقعدا بدون الأحزاب العربية..

بن غفير ينشر مقطعا يظهره بجانب سجناء فلسطينيين مقيدين ويدعو فيه إلى “إعدامهم"

الأخبار الرئيسية

قطر تحذر من "هدنة أسمية" في غزة.. "لا سلم ولا حرب"

IMG_2331

الرئيس عباس يلتقي إعلاميين مصريين : الدولة الفلسطينية خلال 4-5 سنوات

5 شهداء خلال 24 ساعة..جيش الاحتلال يواصل تدمير المنازل في قطاع غزة وتسليم جثامين 30 شهيدا

اسرائيل تزعم: ايران تخطط للهجوم من جهة الاردن والعراق بما فيه مناورات برية ..

تقرير عبري يحذر : مصر وإيران وتركيا "تحاصر" إسرائيل..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية