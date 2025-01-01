"أوتشا": موسم الزيتون في الضفة شهد أعلى مستوى من هجمات المستعمرين منذ 5 سنوات

رام الله/سما/

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن موسم الزيتون في الضفة الغربية شهد أعلى مستوى من هجمات المستعمرين منذ خمس سنوات.

وأوضح المكتب في بيان، مساء أمس، أن 126 هجمة نفذت من المستعمرين طالت 70 بلدة في الضفة، كما تم تخريب أكثر من 4 آلاف شجرة وشتلة زيتون.

وأشار إلى أن مستعمرين من بؤر جديدة فرضوا قيودا على الوصول إلى حقول الزيتون في كثير من المواقع في الضفة.

وتابع أنه تم تسجيل 60 هجوما لمستعمرين على مواطنين فلسطينيين، أصيب فيها 17 شخصا كما تم تخريب 19 مركبة خلال الأسبوع الأخير.