تنزانيا.. نتائج أولية للانتخابات تظهر فوز سامية حسن

وكالات / سما/

حققت الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن فوزا ساحقا في الانتخابات الأخيرة، حيث أظهرت النتائج الأولية حصولها على أكثر من 95% من الأصوات.

وكان من المتوقع إعلان النتائج النهائية خلال الساعات المقبلة، لكن الفرز الأولي الذي بثه التلفزيون الرسمي أظهر فوز حسن بأكثر من 95٪ في جميع الدوائر الانتخابية، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأعلن التلفزيون الرسمي أن مراسم أداء اليمين الدستورية السريعة ستقام يوم السبت.

وقد شهدت الانتخابات احتجاجات عنيفة استمرت عدة أيام، حيث اتهمت المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان السلطات بقمع واسع النطاق.

وتم اعتقال أو إقصاء مرشحي المعارضة البارزين، مما زاد من حدة الاضطرابات والاتهامات بعدم نزاهة الانتخابات.

كما فرضت الحكومة قيودا على الإنترنت وحظر تجول في بعض المناطق ردا على الاحتجاجات. ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج النهائية رسميا قريبا وتباشر حسن ولايتها الجديدة كرئيسة لتنزانيا.