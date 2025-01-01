  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تنزانيا.. نتائج أولية للانتخابات تظهر فوز سامية حسن

السبت 01 نوفمبر 2025 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تنزانيا.. نتائج أولية للانتخابات تظهر فوز سامية حسن



وكالات / سما/

حققت الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن فوزا ساحقا في الانتخابات الأخيرة، حيث أظهرت النتائج الأولية حصولها على أكثر من 95% من الأصوات.

 

وكان من المتوقع إعلان النتائج النهائية خلال الساعات المقبلة، لكن الفرز الأولي الذي بثه التلفزيون الرسمي أظهر فوز حسن بأكثر من 95٪ في جميع الدوائر الانتخابية، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأعلن التلفزيون الرسمي أن مراسم أداء اليمين الدستورية السريعة ستقام يوم السبت.

وقد شهدت الانتخابات احتجاجات عنيفة استمرت عدة أيام، حيث اتهمت المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان السلطات بقمع واسع النطاق.

وتم اعتقال أو إقصاء مرشحي المعارضة البارزين، مما زاد من حدة الاضطرابات والاتهامات بعدم نزاهة الانتخابات.

كما فرضت الحكومة قيودا على الإنترنت وحظر تجول في بعض المناطق ردا على الاحتجاجات. ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج النهائية رسميا قريبا وتباشر حسن ولايتها الجديدة كرئيسة لتنزانيا.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير عبري يحذر : مصر وإيران وتركيا "تحاصر" إسرائيل..

مخاوف من ركود التجارة الداخلي ..سلطة النقد تتجه لحظر المدفوعات فوق الـ20 الف شيكل..

تباينات ترمب وفانس حول إسرائيل: بداية تمايز في خطاب البيت الأبيض

فضيحة تسريب فيديو اغتصاب أسير فلسطيني في معتقل “سدي تيمان” الإسرائيلي تُطيح بالمدعية العسكرية..

اسرائيل تزعم: ايران تخطط للهجوم من جهة الاردن والعراق بما فيه مناورات برية ..

استطلاع "معاريف": المعارضة تحصل على أغلبية 61 مقعدا بدون الأحزاب العربية..

بن غفير ينشر مقطعا يظهره بجانب سجناء فلسطينيين مقيدين ويدعو فيه إلى “إعدامهم"

الأخبار الرئيسية

استطلاع : أكثر من 67 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون ان دولتهم باتت تحت الوصاية الأمريكية

قطر تحذر من "هدنة أسمية" في غزة.. "لا سلم ولا حرب"

IMG_2331

الرئيس عباس يلتقي إعلاميين مصريين : الدولة الفلسطينية خلال 4-5 سنوات

5 شهداء خلال 24 ساعة..جيش الاحتلال يواصل تدمير المنازل في قطاع غزة وتسليم جثامين 30 شهيدا

اسرائيل تزعم: ايران تخطط للهجوم من جهة الاردن والعراق بما فيه مناورات برية ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية