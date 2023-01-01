  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

5 شهداء خلال 24 ساعة..جيش الاحتلال يواصل تدمير المنازل في قطاع غزة وتسليم جثامين 30 شهيدا

السبت 01 نوفمبر 2025 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 شهداء خلال 24 ساعة..جيش الاحتلال يواصل تدمير المنازل في قطاع غزة وتسليم جثامين 30 شهيدا



غزة/سما/

يواصل جيش الاحتلال بشكل مكثف تدمير منازل الفلسطينيين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع مواصلة وضع المكعبات الأسمنتية التي تحدد المناطق الصفراء التي يمنع على المواطنين الدخول اليها.

وسجلت الـ24 ساعة الماضية استشهاد خمسة مواطنين في قطاع غزة ثلاث منهم في المناطق الصفراء.

ودوت عدة انفجارات شرق خان يونس ناجمة عن تدمير منازل فيما شن جيش الاحتلال غارتين على الاقل في نفس المنطقة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه ساحل مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وألقت مسيرة إسرائيلية "كواد كابتر" قنابل شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

ونسف الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية شرق مدينة غزة.

وتوغلت دبابات الاحتلال قرب ساحة مسجد الخلفاء في مخيم جباليا، واطلقت النار صوب المواطنين قبل ان تعاود انسحابها إلى شارع صلاح الدين شرق المخيم.

وسلم جيش الاحتلال جثامين 30 شهيدا فلسطينيا ممن تم أسرهم يوم السابع من اكتوبر ليرتفع العدد إلى 225 جثمانا، معظمهم مجهولي الهوية .

الاحصائيات
ووصل إلى مشافي قطاع غزة 5 شهداء وعدد من المصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68750 شهيدًا 170705 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير عبري يحذر : مصر وإيران وتركيا "تحاصر" إسرائيل..

مخاوف من ركود التجارة الداخلي ..سلطة النقد تتجه لحظر المدفوعات فوق الـ20 الف شيكل..

تباينات ترمب وفانس حول إسرائيل: بداية تمايز في خطاب البيت الأبيض

فضيحة تسريب فيديو اغتصاب أسير فلسطيني في معتقل “سدي تيمان” الإسرائيلي تُطيح بالمدعية العسكرية..

اسرائيل تزعم: ايران تخطط للهجوم من جهة الاردن والعراق بما فيه مناورات برية ..

استطلاع "معاريف": المعارضة تحصل على أغلبية 61 مقعدا بدون الأحزاب العربية..

بن غفير ينشر مقطعا يظهره بجانب سجناء فلسطينيين مقيدين ويدعو فيه إلى “إعدامهم"

الأخبار الرئيسية

قطر تحذر من "هدنة أسمية" في غزة.. "لا سلم ولا حرب"

IMG_2331

الرئيس عباس يلتقي إعلاميين مصريين : الدولة الفلسطينية خلال 4-5 سنوات

اسرائيل تزعم: ايران تخطط للهجوم من جهة الاردن والعراق بما فيه مناورات برية ..

تقرير عبري يحذر : مصر وإيران وتركيا "تحاصر" إسرائيل..

مخاوف من ركود التجارة الداخلي ..سلطة النقد تتجه لحظر المدفوعات فوق الـ20 الف شيكل..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية