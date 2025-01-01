فتح": فوز الحركة في انتخابات نقابة أطباء الأسنان استفتاءٌ شعبيّ ووطنيٌّ

رام الله/سما/

أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، اليوم الجمعة، أنّ فوز كتلة "القدس والثوابت الوطنيّة" الساحق ب (6) مقاعد مقابل مقعد لتحالف حماس والمستقلين في انتخابات نقابة أطباء الأسنان الفلسطينيين استفتاءٌ شعبيٌّ ووطنيٌّ مؤيّدٌ لنهج الحركة وبرنامجها السياسيّ ومشروعها الوطنيّ التحرّريّ، مضيفةً أنّ هذا الفوز بما يتضمنه من دلالات حول التزام شعبنا بمشروع الحركة ورؤيتها، فإنّه يؤكّد التزام الحركة وقيادتها ممثلةً بالرئيس محمود عبّاس بالنهج الديمقراطيّ والاقتراع الحرّ وحقّ شعبنا في اختيار ممثليه.

وأضافت (فتح) في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أنّه بفوز الحركة في انتخابات نقابة أطباء الأسنان الفلسطينيين، فإنّها تكون قد فازت في كافة انتخابات النقابات المهنيّة (الأطباء- العمال- المهندسين- المحامين- الأطباء البيطريين- هيئة المكاتب الهندسيّة)، مبينةً أنّ هذا الفوز الذي جاء بعد منافسة انتخابيّة مع كافّة القوائم الانتخابيّة الأخرى يؤكّد أنّ شعبنا الفلسطينيّ بكافّة مكوّناته وشرائحه ملتزمٌ بنهج الحركة الوطنيّ والتحرّريّ، وحفاظها منذ انطلاقتها على الثوابت الوطنيّة، ونضالها المتواصل للدفاع عن حقوق شعبنا وهويّته الوطنيّة، وتضحياتها الجسام لتجسيد الدولة الفلسطينيّة المستقلة كاملة السّيادة وعاصمتها القدس.

وبيّنت (فتح) أنّ التزام الحركة بإجراء الانتخابات بشكل دوريّ في كافّة المؤسّسات والهيئات والنقابات والأطر يأتي ضمن حرصها على استدامة النهج الديمقراطيّ، وصون إرادة شعبنا وحريّته وحقّه في الاقتراع الحرّ، موضحةً أنّ الحركة ستواصل جهودها لاستئناف العمليّة الديمقراطيّة في قطاع غزّة باعتباره وحدةً واحدةً مع الضفة الغربيّة، بما في ذلك؛ العاصمة القدس.

ووجّهت (فتح) تحية فخر واعتزاز إلى جماهير شعبنا في الوطن والشّتات، مؤكّدةً أنّ ثقة شعبنا بالحركة هي شرف ما بعده شرف ومسؤوليّةٌ تاريخيّةٌ لن تفرط بها، مردفةً أنّ شعبنا بكافّة قواه الحيّة والفاعلة سيواصل نضاله الوطنيّ المشروع حتّى انتزاع حقوقه التاريخيّة، وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.