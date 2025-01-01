  1. الرئيسية
نعيم قاسم مخاطباً اسرائيل : تستطيعون احتلال ارضنا لكن البقاء فيها صعب

الجمعة 31 أكتوبر 2025 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت /سما/

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في كلمة له اليوم الجمعة، "لسنا من دعاة الاستسلام والانهزام ولن نقبل بذلك، وتستطيع "إسرائيل" أن تحتل أرضنا، لكنها لن تستطيع الاستمرار في احتلالها والبقاء فيها".

وقال قاسم انه كل ما صرّح الأمريكيون زادت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتصريحاتهم تبرير لـ"إسرائيل" مقابل الضغط على لبنان ولومه

واضاف ان أمريكا لم تعط لبنان شيئاً، ولم تفعل شيئاً أمام الاعتداءات والاغتيالات الإسرائيلية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وقال "لن يغير التهويل والقصف مواقفنا، ولن نقبل بالاستسلام، وقوة ارتباطنا بأرضنا أكبر من قدراتهم العسكرية مهما بلغت". 

واكد قاسم " تستطيع أن تقتلنا، لكن لا تستطيع أن تقتل شعور العزة بداخلنا، أو أن تنزع حب الأرض من قلوبنا وحياتنا".

