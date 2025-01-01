  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اسرائيل تزعم: ايران تخطط للهجوم من جهة الاردن والعراق بما فيه مناورات برية ..

الجمعة 31 أكتوبر 2025 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تزعم: ايران تخطط للهجوم من جهة الاردن والعراق بما فيه مناورات برية ..



القدس المحتلة/سما/

تواصل اسرائيل خلق الذرائع الأمنية لتنفيذ خططها ضد دول المنطقة. هذه المرة التحريض ضد العراق والاردن بزعم أن ميلشيات عراقية وبدعم ايراني تخطط لتنفيذ هجمات باستخدام الأراضي السورية والأراضي الأردنية.

تزعم صحيفة معاريف أن الأسلوب الأبرز الذي ستستخدمه الميليشيات هو إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من الأراضي العراقية، أما الأسلوب الثانوي فهو مناورة برية تبدأ من العراق وتتجه إلى سوريا، ومن هناك ربما إلى الحدود الإسرائيلية الأردنية.

وعليه قامت تل أبيب ببناء جدار على الحدود الشرقية مع الأردن. فقد أعلنت وزارة الجيش عن انتهاء المرحلة الأولى من المناقصات، وستبدأ العمل في بناء الجدار خلال الأسابيع المقبلة. ويشمل ذلك قطاعين في القطاع الشمالي.

وسيشمل العمل أعمال الحفر والصرف الصحي، وإعادة تأهيل الطرق والطرق السريعة، وإنشاء البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، والكهرباء، والاتصالات، وغيرها.

الهدف من وراء تلك الذرائع الأمنية الاستيلاء على المزيد من الاراضي.

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 5.5 مليار شيكل، ويشمل بناء نظام متعدد الطبقات يمتد على مسافة 425 كيلومترا من جنوب مرتفعات الجولان إلى شمال إيلات.

قال المدير العام لوزارة الجيش ، اللواء احتياط أمير برعام: "في مواجهة التهديدات الناشئة، علينا أن نتحرك بأقصى سرعة ونعزز السيطرة الاستراتيجية على الحدود الشرقية.

وتتهم تل أبيب فيلق القدس الإيراني بالوقوف وراء أقوى الميليشيات وأكثرها نفوذاً في العراق: كتائب حزب الله.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل "قرار دولي" لنشر قوات في غزة..

البيت الأبيض : امام حماس 24 ساعة لإخلاء عناصرها قرب الخط الاصفر

تقرير عبري يحذر : مصر وإيران وتركيا "تحاصر" إسرائيل..

مخاوف من ركود التجارة الداخلي ..سلطة النقد تتجه لحظر المدفوعات فوق الـ20 الف شيكل..

مسؤول في جيش الاحتلال الاسرائيلي : هناك مسلحين تحت الأرض بالمناطق التي نسيطر عليها في غزة

تباينات ترمب وفانس حول إسرائيل: بداية تمايز في خطاب البيت الأبيض

تقرير للخارجية الأمريكية : إسرائيل ارتكبت انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان في غزة

الأخبار الرئيسية

تقرير عبري يحذر : مصر وإيران وتركيا "تحاصر" إسرائيل..

مخاوف من ركود التجارة الداخلي ..سلطة النقد تتجه لحظر المدفوعات فوق الـ20 الف شيكل..

مسؤول في جيش الاحتلال الاسرائيلي : هناك مسلحين تحت الأرض بالمناطق التي نسيطر عليها في غزة

الكشف عن تفاصيل "قرار دولي" لنشر قوات في غزة..

تقرير للخارجية الأمريكية : إسرائيل ارتكبت انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية