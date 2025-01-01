الموت يغيب المناضلة ام الاسير نضال ابو عكر في بيت لحم

بيت لحم / سما /

غيب الموت فجر اليوم الجمعة والدة الأسير نضال أبو عكر من مخيم الدهيشة في بيت لحم، بعد حياة حافلة بالصبر والعطاء والنضال، قدّمت خلالها أبناءها بين شهيد وأسير وجريح.

الراحلة هي والدة الشهيد محمد أبو عكر، والأسير نضال أبو عكر الذي أمضى أكثر من 15 عامًا في الاعتقالات الإدارية. وقد التقت به قبل أيام داخل أحد المستشفيات في أيامها الأخيرة.

ونعت مؤسسات الأسرى جمعية الأسرى المحررين، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني – الفقيدة، معبّرة عن تقديرها لمسيرتها النضالية وصمودها، ومقدّمة التعازي إلى عائلة أبو عكر وأهالي مخيم الدهيشة.