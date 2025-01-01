  1. الرئيسية
ثلاثة شهداء بينهم متأثر بجروحه في غزة وتواصل قصف الاحتلال

الجمعة 31 أكتوبر 2025 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة شهداء بينهم متأثر بجروحه في غزة وتواصل قصف الاحتلال



غزة /سما/

استشهد ثلاثة مواطنين بينهم شهيد متأثر بجروحه، اليوم الجمعة، في تواصل قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب حمدي أحمد البريم في قصف الاحتلال منزله في حي مصبح ببلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن الشاب محمد سالم قديح استشهد متأثرا بجروح أصيب بها في قصف سابق على خيمة نازحين بمواصي خان يونس.

كما استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع الجلاء بمدينة غزة.

ونفذ جيش الاحتلال خلال الليلة عمليات نسف لمنازل المواطنين شرق مدينة غزة، وشرق خان يونس، حيث سمع دوي انفجارات ضخمة في المكان.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار قبالة سواحل مدينة غزة.

