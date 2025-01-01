الاحتلال يسلم 30 جثمانا لشهداء من قطاع غزة

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، باستلام 30 جثمانا لشهداء تم الإفراج عنهم، اليوم الجمعة، من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر.

وقالت إن جثامين الشهداء الـ30 وصلت مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس.

وهذه الدفعة الخامسة لجثامين شهداء أفرج عنهم الاحتلال منذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في الحادي عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وبدا على معظم الجثامين علامات التعذيب والحرق والإعدام، وكان معظمها مقيد اليدين والعينين، إضافة لاختفاء ملامحها من شدة التعذيب، ما منع الأهالي من التعرف على معظمها.