الأونروا: نواصل أداء دورنا الإنساني في غزة رغم الصعوبات

الجمعة 31 أكتوبر 2025 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: نواصل أداء دورنا الإنساني في غزة رغم الصعوبات



غزة /سما/

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أنها تواصل أداء دورها الإنساني الحيوي في قطاع غزة، رغم التحديات والظروف الصعبة التي يعيشها السكان.

وقالت الأونروا عبر صفحتها على موقع "إكس"، إن مدارسها في القطاع ما زالت تشكل ملاذا آمنا للعائلات النازحة، بعدما تحولت قاعاتها إلى مساكن مؤقتة لهم، مشيرة إلى أن فرقها من الأخصائيين الاجتماعيين تقدم خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي، وتساعد المتضررين على استعادة حياتهم بكرامة.

وأضافت أن أكثر من 12 ألف موظف من كوادرها في غزة يواصلون العمل يوميا في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتقديم المساعدات الأساسية للنازحين، مشددة على أن كل درس، أو استشارة طبية، أو عملية توزيع مياه وجمع نفايات، يقف خلفها أحد العاملين في الأونروا الذين يثبتون يوميا أن الوكالة تواصل عملها رغم كل الصعاب.

