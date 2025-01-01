استطلاع "معاريف": المعارضة تحصل على أغلبية 61 مقعدا بدون الأحزاب العربية..

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع رأي لصحيفة "معاريف" نُشر صباح اليوم أن كتلة الائتلاف ضعفت بمقعدين هذا الأسبوع لتصل إلى 48 مقعدًا فقط.

وللمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أسابيع، تصل كتلة معارضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (باستثناء الأحزاب العربية) إلى أغلبية 61 مقعدًا.

ضعفت كتلة الائتلاف بعد خسارة مقعدين لصالح الليكود و"عوتسما يهوديت" (مقعد لكل حزب)، واستمرار وجود الصهيونية الدينية دون نسبة الحسم.

مع ذلك، فشل حزب أزرق أبيض وحزب الاحتياط هذا الأسبوع أيضًا في تجاوز عتبة الحسم.

هذا على الرغم من عودة مسألة مساواة أعباء التجنيد الإجباري إلى جدول الأعمال العام. حصلت كتلة الائتلاف على 48 مقعدًا هذا الأسبوع (50 مقعدًا في الاستطلاع السابق)، وحصلت كتلة المعارضة-بينيت-آيزنكوت على 61 مقعدًا (59)، وحصلت الأحزاب العربية على 11 مقعدًا (11).

ردًا على سؤال: لو ترشحت الأحزاب التالية في انتخابات الكنيست القادمة، لمن ستصوت؟

كانت الإجابات: الليكود ٢٥ مقعدًا، بينيت ٢١، الديمقراطيون ١٢، إسرائيل بيتنا ١٠، شاس ٩، يش عتيد ٩، يشير! مع آيزنكوت ٩، عوتسما يهوديت ٧، يهدوت هتوراة ٧، حداش-تاعل ٦، الموحدة ٥. الصهيونية الدينية ٢.٢٪، بلد ٢٪، أزرق أبيض ١.٩٪، والاحتياط ١.٩٪ - لم يتجاوزوا عتبة الحسم.