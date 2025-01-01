  1. الرئيسية
مسؤول امريكي يلغى زيارته لإسرائيل احتجاجًا على المماطلة في توقيع صفقة الغاز مع مصر

الجمعة 31 أكتوبر 2025 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

ألغى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت زيارته المقررة إلى إسرائيل الأسبوع المقبل بسبب رفض نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين الموافقة على اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر حتى يتم ضمان المصالح الإسرائيلية والاتفاق على سعر عادل للسوق الإسرائيلية.

في الأيام الأخيرة، مارست الإدارة الأمريكية ضغوطًا على المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم الوزير إيلي كوهين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للموافقة على اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار.

وطالب كوهين بأن تبقى الأسعار في السوق الإسرائيلية جذابة. ونظرًا لعدم اكتمال المفاوضات بعد، رفض الوزير كوهين الموافقة على التصدير حتى يتم حل المشكلة. في الوقت نفسه، بُذلت جهود لتسوية القضايا السياسية بين إسرائيل ومصر.

