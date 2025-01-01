  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تقرير للخارجية الأمريكية : إسرائيل ارتكبت انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان في غزة

الجمعة 31 أكتوبر 2025 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير للخارجية الأمريكية : إسرائيل ارتكبت انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان في غزة



واشنطن/سما/

كشف تقرير صادر عن مكتب مراقب الحسابات في وزارة الخارجية الأمريكية إلى "مئات" انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.وقد أُنجز التقرير، الذي كان سريًا، قبل أيام قليلة من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "وزارة الخارجية ستستغرق سنوات لدراسة هذه الانتهاكات".

ويُعدّ هذا أول تقرير صادر عن الإدارة الأمريكية يُقرّ بمثل هذه الانتهاكات في غزة.

وقال المسؤولان إن نتائج التقرير تُثير شكوكًا حول إمكانية التحقيق مع إسرائيل على أفعالها، نظرًا لكثرة الحوادث وطبيعة الإجراءات المُتحيزة لصالحها.

وبحسب الصحيفة، هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها تقرير أمريكي رسمي إلى هذا النطاق الواسع من الحوادث في غزة التي يشملها قانون ليهي، الذي يحظر تقديم المساعدة الأمنية الأمريكية لوحدات أجنبية يُشتبه بشكل موثوق بارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

قانون ليهي، المسمى باسم السيناتور باتريك ليهي، مُصمم لمنع التمويل الأمريكي للكيانات الأجنبية المتورطة في التعذيب والإعدامات خارج نطاق القضاء وغيرها من الجرائم الخطيرة. تُعتبر حرب غزة اختبارًا رئيسيًا لهذا القانون، إذ تتلقى إسرائيل ما لا يقل عن 3.8 مليار دولار كمساعدات أمنية أمريكية سنويًا، وفي السنوات الأخيرة، مبالغ إضافية بلغت عشرات المليارات.

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن تضع اللمسات الاخيرة لخطة القوات الدولية ..4 دول ستدخل قواتها لغزة

يتلذذ بقتل العزل ويصور إعدام النساء والأطفال.. من هو السفاح “أبو لولو” ؟..

بريطانيا تغيّر سياسات التأشيرات لتسمح لطلاب غزة الحاثلين على منح دراسية باصطحاب عائلاتهم

الفاسد الكبير يواصل تفكيك المجتمع ..غضب عارم في اسرائيل على ترشيح نجل نتنياهو لمنصب "براتب وزير"

انترسبت: نتنياهو ينسف هدنة غزة وترامب الخاسر الأكبر أمام الرأي العام

البيت الأبيض : امام حماس 24 ساعة لإخلاء عناصرها قرب الخط الاصفر

الحريديم يتظاهرون بمئات الالاف في القدس ويهددون باغلاق الدولة..

الأخبار الرئيسية

مسؤول في جيش الاحتلال الاسرائيلي : هناك مسلحين تحت الأرض بالمناطق التي نسيطر عليها في غزة

الكشف عن تفاصيل "قرار دولي" لنشر قوات في غزة..

البيت الأبيض : امام حماس 24 ساعة لإخلاء عناصرها قرب الخط الاصفر

جيش الاحتلال يتسلم جثتي أسيرين من "القسام" في غزة عبر "الصليب الأحمر"

الحريديم يتظاهرون بمئات الالاف في القدس ويهددون باغلاق الدولة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية