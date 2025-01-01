  1. الرئيسية
واشنطن مصممة على إشراك تركيا بغزة رغم رفض تل ابيب

الخميس 30 أكتوبر 2025 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أميركيين ان الولايات المتحدة تريد إشراك تركيا في القوة الدولية بقطاع غزة رغم معارضة إسرائيل.

واضافت ان خطط تشكيل القوة الدولية تتبلور حاليا وسيتم تقديمها إلى إسرائيل والدول العربية خلال أسابيع قليلة.

وقال المسؤولون" الإسرائيليون متوجسون ومتشككون لأنه لا سيطرة لهم على القوة الدولية في غزة"

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه القاطع لمشاركة تركيا في أي ترتيبات أمنية أو قوات دولية في قطاع غزة ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً أن دخول قوات تركية إلى القطاع يُعد "خطاً أحمر" بالنسبة لإسرائيل..

