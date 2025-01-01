  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البيت الأبيض : امام حماس 24 ساعة لإخلاء عناصرها قرب الخط الاصفر

الخميس 30 أكتوبر 2025 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض : امام حماس 24 ساعة لإخلاء عناصرها قرب الخط الاصفر



قال أكسيوس عن مسؤول أمريكي انه تم إبلاغ حماس أن أمامها 24 ساعة لإجلاء عناصرها من المنطقة الواقعة خلف الخط الأصفر بغزة

وقال ان إسرائيل ستبدأ بعد ذلك في فرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالقوة

وأشار إلى أن إسرائيل ستعمل بعد المهلة ضد أهداف تابعة لحماس داخل المناطق التي تسيطر عليها.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، "أن السيطرة في غزة ستبقى بيد إسرائيل ونعمل على عدم تشكيل القطاع أي تهديد لبلاده".

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الخميس، أوضح من خلالها أنه التقى بمسؤولين أمريكيين بارزين في مركز التنسيق المدني العسكري".

وأوضح أنه "نعمل معا على خطة تضمن عدم تشكيل غزة أي تهديد لإسرائيل، وستبقى السيطرة بأيدينا، وهذا مبدأ لن يتغير"،

وشدد على أن "التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة يشكل رصيدا استراتيجيا من الدرجة الأولى".

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن تضع اللمسات الاخيرة لخطة القوات الدولية ..4 دول ستدخل قواتها لغزة

نتنياهو: نعمل مع الولايات المتحدة على خطة جديدة لقطاع غزة

انترسبت: نتنياهو ينسف هدنة غزة وترامب الخاسر الأكبر أمام الرأي العام

الفاسد الكبير يواصل تفكيك المجتمع ..غضب عارم في اسرائيل على ترشيح نجل نتنياهو لمنصب "براتب وزير"

يتلذذ بقتل العزل ويصور إعدام النساء والأطفال.. من هو السفاح “أبو لولو” ؟..

بريطانيا تغيّر سياسات التأشيرات لتسمح لطلاب غزة الحاثلين على منح دراسية باصطحاب عائلاتهم

أسماء وهمية وغير عربية وآخرين أحياء.. تفنيد مزاعم الاحتلال عن اغتيال قادة في المقاومة

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يتسلم جثتي أسيرين من "القسام" في غزة عبر "الصليب الأحمر"

الحريديم يتظاهرون بمئات الالاف في القدس ويهددون باغلاق الدولة..

بريطانيا تغيّر سياسات التأشيرات لتسمح لطلاب غزة الحاثلين على منح دراسية باصطحاب عائلاتهم

واشنطن تضع اللمسات الاخيرة لخطة القوات الدولية ..4 دول ستدخل قواتها لغزة

انترسبت: نتنياهو ينسف هدنة غزة وترامب الخاسر الأكبر أمام الرأي العام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية