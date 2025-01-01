البيت الأبيض : امام حماس 24 ساعة لإخلاء عناصرها قرب الخط الاصفر

قال أكسيوس عن مسؤول أمريكي انه تم إبلاغ حماس أن أمامها 24 ساعة لإجلاء عناصرها من المنطقة الواقعة خلف الخط الأصفر بغزة

وقال ان إسرائيل ستبدأ بعد ذلك في فرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالقوة

وأشار إلى أن إسرائيل ستعمل بعد المهلة ضد أهداف تابعة لحماس داخل المناطق التي تسيطر عليها.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، "أن السيطرة في غزة ستبقى بيد إسرائيل ونعمل على عدم تشكيل القطاع أي تهديد لبلاده".

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الخميس، أوضح من خلالها أنه التقى بمسؤولين أمريكيين بارزين في مركز التنسيق المدني العسكري".

وأوضح أنه "نعمل معا على خطة تضمن عدم تشكيل غزة أي تهديد لإسرائيل، وستبقى السيطرة بأيدينا، وهذا مبدأ لن يتغير"،

وشدد على أن "التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة يشكل رصيدا استراتيجيا من الدرجة الأولى".