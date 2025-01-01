جيش الاحتلال يتسلم جثتي أسيرين من "القسام" في غزة عبر "الصليب الأحمر"

غزة / سما/

سلمت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، الخميس، جثتي أسيرين إسرائيليين كان محتجزين لديها في غزة، وذلك تطبيقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في العاشر من الشهر الجاري، رغم خرقه مرارا من قبل قوات الاحتلال.

وأعلنت "القسام" أنها سلمت عند الساعة الرابعة من مساء الخميس، جثتي الأسيرين إلى منظمة الصليب الأحمر الدولية، والتي قامت بدورها بتسليمهما إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته، قال جيش الاحتلال، إن طواقم الصليب الأحمر توجهت إلى نقطة التقاء وسط قطاع غزة لتسلم توابيت فيها رفات بعض أسراه. دون تفاصيل.

وكانت كتائب "القسام" أعلنت الثلاثاء، أنها تمكنت من انتشال جثتي أسيرين إسرائيليين، خلال عمليات البحث التي جرت في وقت سابق، وهما أميرام كوبر" و"ساهر باروخ.

وأعلنت "القسام" تأجيل تسليم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين، بعدما كان مقررا تسليمها الثلاثاء بسبب خروقات جيش الاحتلال في غزة.

وأكدت "القسام" أن أي تصعيد إسرائيلي "سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، مما سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال الإسرائيلي لجثث قتلاه.

وحتى الآن، أطلقت "حماس" الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وسلمت جثث 17 أسيرا من أصل 28، أغلبهم إسرائيليون ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، لكن دولة الاحتلال ادعت أن إحدى الجثث ليست لأي من أسراها.

ودخل الاتفاق بين "حماس" ودولة الاحتلال بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية الولايات المتحدة، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.