القسام تستعد لتسليم جثتين لأسيرين إسرائيليين اليوم

غزة / سما/

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستقوم بتسليم جثتين لأسيرين من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عند الساعة الرابعة من مساء اليوم الخميس في إطار صفقة "طوفان الأقصى".

ويأتي هذا التسليم ضمن المرحلة الجارية من الصفقة التي شملت إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال مقابل إفراج المقاومة عن أسرى وجثامين تحتجزها في قطاع غزة، في ظل وساطة دولية وإقليمية لرعاية تنفيذ بنود الاتفاق.

وكانت كتائب القسام قد سلّمت خلال الأيام الماضية عدداً من جثامين جنود الاحتلال الذين قتلوا خلال معارك طوفان الأقصى، بعد العثور عليهم في مناطق الاشتباك أو داخل أنفاق المقاومة.

واكدت المقاومة الفلسطينية من خلال هذه الخطوات التزامها بما تم الاتفاق عليه، في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية التي تهدد استمرارية الصفقة ووقف إطلاق النار المؤقت.