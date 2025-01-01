  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القسام تستعد لتسليم جثتين لأسيرين إسرائيليين اليوم

الخميس 30 أكتوبر 2025 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام تستعد لتسليم جثتين لأسيرين إسرائيليين اليوم



غزة / سما/

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستقوم بتسليم جثتين لأسيرين من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عند الساعة الرابعة من مساء اليوم الخميس في إطار صفقة "طوفان الأقصى".

ويأتي هذا التسليم ضمن المرحلة الجارية من الصفقة التي شملت إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال مقابل إفراج المقاومة عن أسرى وجثامين تحتجزها في قطاع غزة، في ظل وساطة دولية وإقليمية لرعاية تنفيذ بنود الاتفاق.

وكانت كتائب القسام قد سلّمت خلال الأيام الماضية عدداً من جثامين جنود الاحتلال الذين قتلوا خلال معارك طوفان الأقصى، بعد العثور عليهم في مناطق الاشتباك أو داخل أنفاق المقاومة.

واكدت المقاومة الفلسطينية من خلال هذه الخطوات التزامها بما تم الاتفاق عليه، في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية التي تهدد استمرارية الصفقة ووقف إطلاق النار المؤقت.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تنشر أسماء قادة من المقاومة الفلسطينية تم استهدافهم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية..

نتنياهو: نعمل مع الولايات المتحدة على خطة جديدة لقطاع غزة

مصادر ديبلوماسية : قوة عربية مسلحة في غزة دون جنود غربيين

مشروع “خطير” يطرق أبواب الكونجرس.. سيادة إسرائيل على “الحرم القدسي الشريف”

أسماء وهمية وغير عربية وآخرين أحياء.. تفنيد مزاعم الاحتلال عن اغتيال قادة في المقاومة

الفاسد الكبير يواصل تفكيك المجتمع ..غضب عارم في اسرائيل على ترشيح نجل نتنياهو لمنصب "براتب وزير"

انترسبت: نتنياهو ينسف هدنة غزة وترامب الخاسر الأكبر أمام الرأي العام

الأخبار الرئيسية

الحريديم يتظاهرون بمئات الالاف في القدس ويهددون باغلاق الدولة..

بريطانيا تغيّر سياسات التأشيرات لتسمح لطلاب غزة الحاثلين على منح دراسية باصطحاب عائلاتهم

انترسبت: نتنياهو ينسف هدنة غزة وترامب الخاسر الأكبر أمام الرأي العام

مصادر ديبلوماسية : قوة عربية مسلحة في غزة دون جنود غربيين

الرئيس اللبناني "عون" يأمر الجيش بالتصدي لأي توغل اسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية