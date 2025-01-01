سلوت: ليفربول ليس كبيرًا كما يظن البعض.. ولا يوجد سبب لتبرير الهزائم الكثيرة

وكالات / سما/

تحدث مدرب ليفربول آرني سلوت عقب هزيمة فريقه أمام كريستال بالاس في كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كأس كاراباو" وتوديع المسابقة من دور الستة عشر.

وتلقى ليفربول 5 هزائم من أصل 6 مباريات خاضها الفريق، ويستعد لمواجهة أستون فيلا يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسُئل آرني سلوت: "هل تُعد مباراة السبت أمام أستون فيلا مواجهة لا بد من الفوز بها؟"، فأجاب في تصريحاته لـ "بي بي سي"، و"سكاي سبورتس": "كل مباراة لليفربول هي مباراة لا بد من الفوز بها".

وأردف بشأن الهزيمة: "هناك دائمًا خيارات يمكنك أن تختار منها، لكن الحقيقة أيضًا أنه لا توجد أسباب كثيرة تبرر خسارتنا خمس مباريات من أصل ست".

وتابع: "ولا أي من هذه الأسباب كافٍ لتبرير هذه الهزائم الكثيرة، من الواضح أنه خلال الأسابيع الماضية اضطررنا دائمًا للعب بعد يومين فقط من آخر مباراة، وغالبًا بعد مواجهة صعبة في أوروبا".

وأكمل سلوت: "إذا نظرت إلى الأسبوع المقبل، فستجد أنه سيكون أسبوعًا حاسمًا بالنسبة لنا، ولكل أفراد النادي، نحن بحاجة إلى أكبر عدد ممكن من اللاعبين الجاهزين".

وأشار: "يمكنك أن ترى من التشكيلة التي اخترتها اليوم أنني لم أقرر إراحة سوى اللاعبين الذين لعبوا بشكل أساسي في الأسبوع الماضي، هذه هي التشكيلة التي نحصل عليها، وهذا يوضح أننا بالفعل لدينا بعض الإصابات، ومع اقتراب أسبوع حاسم، شعرت أن هذا هو القرار الأفضل".

وأفاد: "إلى جانب ذلك، لطالما اختار هذا النادي في بطولة كأس الرابطة أن يمنح فرصة اللعب للاعبين الشباب من أكاديمية النادي أيضًا، تشكيلتنا ليست كبيرة بالحجم الذي يتوقعه الناس، ولم يتغير نهجنا في هذا الأمر".