  1. الرئيسية
  2. الصحة

6 أطعمة تضر القلب.. احذر تناولها يوميا

الخميس 30 أكتوبر 2025 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 أطعمة تضر القلب.. احذر تناولها يوميا



سما / وكالات /

أمراض القلب من الأسباب الرئيسية للوفاة في معظم دول العالم، وكشف موقع "هارفارد هيلث" الأميركي.

الخبز الأبيض

تناول الخبز الأبيض بانتظام يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك لاحتوائه على إضافات مثل السكر والملح.

الدجاج المقلي

يحتوي على دهون مشبعة ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

 

البطاطس المقلية

يتغير محتوى البطاطس المقلية وتفقد الماء والدهون غير المشبعة، ويزيد مستوى الدهون المتحولة بها، ما يزيد من أمراض القلب.

المشروبات الغازية

تلحق الضرر بصحة القلب لأنها محلاة بالسكر.

اللحوم الحمراء

تناول اللحوم الحمراء والمعالجة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

السمن النباتي

يحتوي السمن النباتي دهون متحولة مما يرفع مستوى الكولسترول السيئ ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتعد أمراض القلب والأوعية الدموية من الأسباب الرئيسية للوفاة في معظم دول العالم.

كما أن الالتزام بنظام غذائي صحي يعتبر أحد أهم الطرق فاعلية لتفادي ذلك.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تنشر أسماء قادة من المقاومة الفلسطينية تم استهدافهم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية..

نتنياهو: نعمل مع الولايات المتحدة على خطة جديدة لقطاع غزة

مشروع “خطير” يطرق أبواب الكونجرس.. سيادة إسرائيل على “الحرم القدسي الشريف”

مصادر ديبلوماسية : قوة عربية مسلحة في غزة دون جنود غربيين

أسماء وهمية وغير عربية وآخرين أحياء.. تفنيد مزاعم الاحتلال عن اغتيال قادة في المقاومة

الفاسد الكبير يواصل تفكيك المجتمع ..غضب عارم في اسرائيل على ترشيح نجل نتنياهو لمنصب "براتب وزير"

انترسبت: نتنياهو ينسف هدنة غزة وترامب الخاسر الأكبر أمام الرأي العام

الأخبار الرئيسية

بريطانيا تغيّر سياسات التأشيرات لتسمح لطلاب غزة الحاثلين على منح دراسية باصطحاب عائلاتهم

انترسبت: نتنياهو ينسف هدنة غزة وترامب الخاسر الأكبر أمام الرأي العام

مصادر ديبلوماسية : قوة عربية مسلحة في غزة دون جنود غربيين

الرئيس اللبناني "عون" يأمر الجيش بالتصدي لأي توغل اسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة

الفاسد الكبير يواصل تفكيك المجتمع ..غضب عارم في اسرائيل على ترشيح نجل نتنياهو لمنصب "براتب وزير"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية