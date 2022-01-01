طلبة برنامج ماجستير الإعلام الرقمي يحصدون جوائز الفئات الأولى لجائزة القدس الشريف للتميز الصحفي في المغرب

تُوِّجَ ثلاثة طلاب من ماجستير الإعلام الرقمي والاتصال في جامعة القدس، وطالبة من المعهد العالي للإعلام والاتصال في الرباط، بالمركز الأول في الفئات الثلاث لجائزة القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام الإنمائي، في دورتها الثالثة التي حملت اسم الكاتب الصحفي الراحل ومؤسس وكالة المغرب العربي للأنباء، المهدي بنونة، والتي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف.

وفازت في صنف التقرير الصحفي المكتوب الطالبة ملاك أبو رعية من جامعة القدس عن تقريرها بعنوان “باب المغاربة، ذاكرة مغربية تحرس القدس وأقصاها”، أما في صنف التقرير الإذاعي فقد فازت الطالبة إكرام رضا من المغرب عن تقرير بعنوان “معاناة النساء من أزمة الماء في قطاع غزة”، وفازت الطالبة في جامعة القدس شهد الرزي عن تقريرها بعنوان “التعليم بالقدس: بصمة مغربية تربط الشعبين”، أما في صنف الاستطلاع التلفزي ففازت بالجائزة الطالبتان في دائرة الإعلام والاتصال في كلية القدس - بارد، رنا هادية وليان الدجاني، عن عملهما “Occupied Workers”.

وترأس لجان التحكيم، الموزعة كما كل عام على لجنتين واحدة في المغرب وأخرى في فلسطين، مدير برنامج ماجستير الإعلام الرقمي والاتصال بجامعة القدس، أ. ثائر نصار، وضمت في عضويتها نخبة من الأساتذة والباحثين المشتغلين في الصحافة والإعلام بكل من المغرب وفلسطين.

وتم بذات المناسبة تسليم منحة ‘حرية الصحافة والإعلام في فلسطين’، التي أحدثتها الوكالة سنة 2022، لمعهد الإعلام العصري التابع لجامعة القدس لتمويل مشاريع التخرج لطلاب ماجستير الإعلام الرقمي والاتصال، وتطوير أدواته البحثية والتقنية الاعلامية.

وفي كلمة بالمناسبة، دعا المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، طلاب الصحافة والإعلام في الوطن العربي وفي العالم، إلى استلهام عناصر الصمود في النموذج الفلسطيني، وأن ينصتوا لأصحابه ويتأملوا في تجاربهم الناجحة.

وأبرز أن وكالة بيت مال القدس الشريف، التي تعمل تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تطمح إلى أن تفي بالتزاماتها في تنفيذ برامج ومشاريع ملموسة يعود نفعها على القدس الشريف وعلى أهلها المرابطين بكافة فئاتهم ومرجعياتها واهتماماتهم.

يذكر أن جائزة القدس الشريف للتميز الصحفي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف في الرباط، وقد انطلقت دورتها الأولى عام 2022، وتتوزع فئات جائزة التميز الصحفي بين ثلاثة أصناف هي: صنف الاستطلاع التلفزي، وصنف التقرير الإذاعي – البودكاست، وصنف التقرير الصحفي المكتوب أو الإلكتروني، وهي موجهة لطلاب مستويات الليسانس والماجستير في كل من معهد الإعلام والاتصال في الرباط، ومعهد الإعلام العصري التابع لجامعة القدس، ويتقدم لها عشرات الطلبة للتنافس الإبداعي على هذه الجوائز في مواضيع إبداعية متصلة بالشأن الفلسطيني والمقدسي.