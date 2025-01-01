  1. الرئيسية
دو خفي خطير.. 3 أكلات الإكثار منها يسبب ضمور المخ

الخميس 30 أكتوبر 2025 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
دو خفي خطير.. 3 أكلات الإكثار منها يسبب ضمور المخ



سما / وكالات /

تؤدي التغذية دورا محوريا في صحة الدماغ، حيث تؤثر بعض الأطعمة إذا تم الإفراط في تناولها بمرور الوقت قد تؤثر سلبا على وظائف الدماغ وتزيد من خطر الإصابة بضمور المخ، نستعرضها في هذا التقرير، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

الأطعمة فائقة المعالجة

تحتوي على مستويات عالية من السكر والمواد الحافظة والمكونات الاصطناعية والدهون غير الصحية، مما يسبب التهاب الدماغ وتدهور إدراكي عام، وبمرور الوقت ضمور المخ وتزيد من احتمالية الإصابة بالخرف.

الأطعمة المطبوخة على حرارة عالية

عندما يتم طهي الطعام في درجات حرارة عالية عن طريق الشواء أو القلي فإنه ينتج مركبات تسمى المنتجات النهائية المتقدمة للجليكوزيل (AGEs).

وقد تسبب هذه المركبات الإجهاد التأكسدي والتهاب الدماغ وضمور المخ.

المحليات الصناعية

بعض المحليات الصناعية قد تغير بكتيريا الأمعاء بطرق قد تعزز الالتهاب، مما قد يؤثر على الوظائف الإدراكية ويزيد من خطر الإصابة باضطرابات عصبية تنكسية ومشكلات الذاكرة والتعلم والسكتة الدماغية وأمراض القلب وحتى الوفاة المبكرة .

