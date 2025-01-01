"آبل" تتجاوز حاجز 4 تريليونات دولار مدفوعة بطلب قوي على "آيفون 17"

وكالات / سما/

سجلت شركة آبل إنجازًا تاريخيًا جديدًا اليوم الثلاثاء، بعدما تجاوزت قيمتها السوقية حاجز 4 تريليونات دولار، لتصبح ثالث شركة تكنولوجيا في العالم تصل إلى هذا الرقم، بعد مايكروسوفت وإنفيديا، وسط انتعاش قوي في مبيعات أحدث هواتفها الذكية.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بأداء قوي لسهم آبل، الذي صعد بنسبة 0.3% ليصل إلى 269.56 دولارًا، في استمرار لمسار صعودي قاد السهم لتحقيق مكاسب بنحو 13% منذ إطلاق أجهزة "آيفون 17" و"آيفون إير" في 9 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في "نورثلايت"، إن آيفون يشكل المحرك الأساسي لعائدات آبل، مضيفًا أن زيادة انتشار الهواتف يسهم في تعزيز ارتباط المستخدمين بمنظومة الشركة المتكاملة من الخدمات والمنتجات.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة في الأشهر الأولى من العام، من منافسة محتدمة في السوق الصينية وقلق بشأن الرسوم الجمركية الأميركية على الصين والهند – وهما مركزا إنتاج رئيسيان لها – فقد استطاعت آبل قلب المعادلة مع إطلاق أجهزتها الجديدة.

وأظهرت بيانات من شركة "كاونتر بوينت" للأبحاث أن مبيعات "آيفون 17" تفوقت على سلفه بنسبة 14% في كل من الولايات المتحدة والصين، ما يعكس استجابة قوية من الأسواق الكبرى. كما أن التصميم النحيف لطراز "آيفون إير" ساعد آبل في مواجهة المنافسة، خصوصًا من شركة سامسونغ.

وبحسب شركة "إيفركور آي إس آي"، فإن الأداء القوي لأجهزة آبل الجديدة قد يدفع نتائج الربع الثالث لتجاوز توقعات السوق، مع تفاؤل بشأن نتائج الربع الأخير من العام.