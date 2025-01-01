"مايكروسوفت" تُقاضى في أستراليا بتهمة تضليل 2.7 مليون مستخدم في الاشتراكات

وكالات / سما/

تواجه شركة مايكروسوفت دعوى قضائية رفعتها لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) تتهمها فيها بخداع ملايين المستخدمين بشأن اشتراكات خدمتيها "مايكروسوفت 365" وملحقها الذكي "كوبايلوت"، بعد أن زعمت اللجنة أن الشركة أجبرت المستخدمين على الترقية دون منحهم خيارًا واضحًا للبقاء في الباقة القديمة.

وقالت اللجنة إن الشركة صممت حملاتها الترويجية بحيث تُظهر أن الاشتراك في الباقة الجديدة المزودة بخدمات الذكاء الاصطناعي هو الخيار الوحيد المتاح، رغم أن المستخدمين كان بإمكانهم الاستمرار في خططهم السابقة دون دفع تكلفة إضافية.

وبحسب التحقيق، فإن نحو 2.7 مليون مستهلك أسترالي تلقوا رسائل إلكترونية من مايكروسوفت عند انتهاء اشتراكهم أو تفعيلهم خيار التجديد التلقائي، تنبّههم إلى ارتفاع الأسعار، من دون الإشارة إلى إمكانية البقاء على الباقة الأصلية. واعتبرت اللجنة أن هذا السلوك يُعد “خداعًا متعمدًا” يخالف قوانين حماية المستهلك في البلاد.

وطالبت اللجنة المحكمة الفدرالية الأسترالية بفرض غرامات مالية ضخمة وتعويضات للمستخدمين المتضررين، مؤكدة أن هذه الممارسات تتنافى مع مبدأ الشفافية التجارية.

وأشار تقرير نشره موقع Bleeping Computer إلى أن سياسة مايكروسوفت في تسويق الاشتراكات لم تختلف كثيرًا في الأسواق العالمية الأخرى، إذ استخدمت الشركة الأسلوب ذاته في بلدان متعددة مع اختلاف بسيط في الأسعار، مما يفتح الباب أمام دعاوى مماثلة في دول أخرى.

وفي أول رد رسمي، قالت مايكروسوفت إنها "تُراجع تفاصيل الدعوى بعناية"، مؤكدة حرصها على بناء علاقات قائمة على الثقة مع المستخدمين، والتزامها الكامل بالقوانين المحلية.

يُذكر أن خدمة "مايكروسوفت 365 كوبايلوت" أطلقت عالميًا العام الماضي كإضافة مدفوعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي المدمج في تطبيقات "أوفيس"، مثل "وورد" و"إكسل” و“أوتلوك"، إلا أن التسعير الجديد أثار موجة انتقادات واسعة، خاصة بين الشركات الصغيرة والمستهلكين الأفراد.