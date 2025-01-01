  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خانيونس : غارة للاحتلال تدمر شركة الكهرباء و"عملية نسف" واسعة

الخميس 30 أكتوبر 2025 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
خانيونس : غارة للاحتلال تدمر شركة الكهرباء و"عملية نسف" واسعة



غزة / سما/

دمرت غارات الاحتلال الجوية بشكل كامل مبنى شركة الكهرباء في بلدة عبسان شرقي المدينة، فيما نفذ جيش الكيان لـ 'عملية نسف' في مدينة خان يونس نفسها.

في تصعيد ميداني جديد، كثف جيش الاحتلال من عملياته العسكرية في مدينة خان يونس، مما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية عبر استهداف واحدة من أهم مرافق البنية التحتية الحيوية المتبقية في المنطقة.

تدمير مرفق توزيع الكهرباء يعني انقطاع التيار عن آلاف المنازل والمرافق في عبسان والمناطق المجاورة لها، في وقت يعتمد فيه السكان بشكل شبه كلي على المولدات التي تعاني أصلا من شح حاد في الوقود.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تنشر أسماء قادة من المقاومة الفلسطينية تم استهدافهم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية..

نتنياهو: نعمل مع الولايات المتحدة على خطة جديدة لقطاع غزة

حماس: المقاومة الفلسطينية لن تسمح للعدو بفرض وقائع جديدة تحت النار

مشروع “خطير” يطرق أبواب الكونجرس.. سيادة إسرائيل على “الحرم القدسي الشريف”

أسماء وهمية وغير عربية وآخرين أحياء.. تفنيد مزاعم الاحتلال عن اغتيال قادة في المقاومة

مصادر ديبلوماسية : قوة عربية مسلحة في غزة دون جنود غربيين

الفاسد الكبير يواصل تفكيك المجتمع ..غضب عارم في اسرائيل على ترشيح نجل نتنياهو لمنصب "براتب وزير"

الأخبار الرئيسية

نترسبت: نتنياهو ينسف هدنة غزة وترامب الخاسر الأكبر أمام الرأي العام

مصادر ديبلوماسية : قوة عربية مسلحة في غزة دون جنود غربيين

الرئيس اللبناني "عون" يأمر الجيش بالتصدي لأي توغل اسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة

الفاسد الكبير يواصل تفكيك المجتمع ..غضب عارم في اسرائيل على ترشيح نجل نتنياهو لمنصب "براتب وزير"

بن غفير : سيتم اطلاق الرصاص كل فلسطيني يبحث عن لقمة العيش في إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية