اليوم الـ 277 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على طولكرم : اعتقالات وحرق للمنازل

طولكرم/ سما/

قالت اللجنة الإعلامية في طولكرم، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ 277 على التوالي، ولليوم الـ 264 على مخيم نور شمس، في ظل تصاعد وتيرة الاقتحامات والاعتقالات وحرق المنازل.

وأوضحت اللجنة أن الأسبوع الماضي شهد تصعيدًا ملحوظًا في عمليات الاقتحام، إذ اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من ضاحية اكتابا شرق المدينة، بينهم أسير محرر، فيما اقتحمت بلدات عنبتا وقفين وارتاح، واعتقلت عددًا من الشبان، بينهم الأسرى المحررون علاء صالح سروجي ومالك سعادة جلاد (50 عامًا) وشذاي حسين علي عودة (السلمان)، بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.

وأضافت أن قوات الاحتلال أضرمت النار الأحد الماضي في منزل لعائلة جوابرة بحي المنشية في مخيم نور شمس، ضمن سياسة العقاب الجماعي والحصار المطبق على المخيم.

وبيّنت اللجنة أن العدوان الإسرائيلي المستمر أدى إلى تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، إضافة إلى تدمير أكثر من 600 منزل بشكل كلي وتضرر 2,573 منزلًا جزئيًا، في ظل إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر الترابية وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.

وأشارت إلى أن العدوان أسفر حتى الآن عن استشهاد 14 مواطنًا بينهم طفل وامرأتان، إحداهما في الشهر الثامن من الحمل، فضلًا عن عشرات الجرحى والمعتقلين وتدمير واسع للبنية التحتية والمحال التجارية والمركبات.

وأكدت اللجنة أن طولكرم ما زالت تواجه سياسات الاحتلال القمعية والتغوّل الاستيطاني المتسارع، مشيدة بصمود الأهالي وإصرارهم على التمسك بالأرض والكرامة رغم الحصار والاعتداءات المستمرة.