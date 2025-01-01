  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الدوري المصري: بتروجيت يُفرمل انتصارات الأهلي و"الفدائي" حامد حمدان يسجل

الخميس 30 أكتوبر 2025 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدوري المصري: بتروجيت يُفرمل انتصارات الأهلي و"الفدائي" حامد حمدان يسجل



القاهرة/ سما/

أوقف بتروجيت سلسلة انتصارات الأهلي، التي استمرت في مبارياته الخمس الأخيرة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وفرض بتروجيت التعادل الإيجابي 1/ 1 على ضيفه الأهلي، امس، في المرحلة الـ12 للمسابقة، على ملعب (الكلية الحربية).
وتقدم بتروجيت بهدف مباغت حمل توقيع الفلسطيني حامد حمدان، في الدقيقة 12 بضربة رأس، بعدما تابع ركلة حرة من الجانب الأيسر، نفذت عرضية، ليستغل خطأ محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، الذي تقدم بشكل خاطئ من مرماه، واضعا الكرة في الشباك.
في الشوط الثاني، شدد الأهلي من هجماته، في محاولة لتعديل النتيجة، حتى تمكن مهاجمه السلوفيني البديل نيتس جراديشار، من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 61، بعدما تلقى تمريرة بالرأس من التونسي محمد علي بن رمضان، ليضع الكرة على يسار عمر صلاح، حارس مرمى بتروجيت، وتسكن الكرة المرمى.
حاول الأهلي إحراز هدف الفوز خلال الوقت المتبقي، في ظل تراجع دفاعي تام من جانب لاعبي بتروجيت، وتبارى لاعبو الفريق الأحمر في إضاعة الفرص، حتى أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية، ليهدر حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية، فرصة ثمينة لاستعادة الصدارة، بعدما أضاع نقطتين ثمينتين.
بتلك النتيجة، بقي الأهلي، الذي تنتظره مواجهة من العيار الثقيل ضد المصري البورسعيدي بالمرحلة المقبلة، في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، عقب تحقيقه 6 انتصارات و4 تعادلات فيما تلقى خسارة وحيدة، متأخرا بفارق نقطة وحيدة خلف سيراميكا كليوباترا (المتصدر).
في المقابل، ارتفع رصيد بتروجيت، الذي انتزع تعادله السادس في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل 3 انتصارات وخسارتين، إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تنشر أسماء قادة من المقاومة الفلسطينية تم استهدافهم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية..

نتنياهو: نعمل مع الولايات المتحدة على خطة جديدة لقطاع غزة

حماس: المقاومة الفلسطينية لن تسمح للعدو بفرض وقائع جديدة تحت النار

مشروع “خطير” يطرق أبواب الكونجرس.. سيادة إسرائيل على “الحرم القدسي الشريف”

أسماء وهمية وغير عربية وآخرين أحياء.. تفنيد مزاعم الاحتلال عن اغتيال قادة في المقاومة

حميدتي يهدد بقصف دولة مجاورة..

الفاسد الكبير يواصل تفكيك المجتمع ..غضب عارم في اسرائيل على ترشيح نجل نتنياهو لمنصب "براتب وزير"

الأخبار الرئيسية

نترسبت: نتنياهو ينسف هدنة غزة وترامب الخاسر الأكبر أمام الرأي العام

مصادر ديبلوماسية : قوة عربية مسلحة في غزة دون جنود غربيين

الرئيس اللبناني "عون" يأمر الجيش بالتصدي لأي توغل اسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة

الفاسد الكبير يواصل تفكيك المجتمع ..غضب عارم في اسرائيل على ترشيح نجل نتنياهو لمنصب "براتب وزير"

بن غفير : سيتم اطلاق الرصاص كل فلسطيني يبحث عن لقمة العيش في إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية