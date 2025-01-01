الدوري المصري: بتروجيت يُفرمل انتصارات الأهلي و"الفدائي" حامد حمدان يسجل

القاهرة/ سما/

أوقف بتروجيت سلسلة انتصارات الأهلي، التي استمرت في مبارياته الخمس الأخيرة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفرض بتروجيت التعادل الإيجابي 1/ 1 على ضيفه الأهلي، امس، في المرحلة الـ12 للمسابقة، على ملعب (الكلية الحربية).

وتقدم بتروجيت بهدف مباغت حمل توقيع الفلسطيني حامد حمدان، في الدقيقة 12 بضربة رأس، بعدما تابع ركلة حرة من الجانب الأيسر، نفذت عرضية، ليستغل خطأ محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، الذي تقدم بشكل خاطئ من مرماه، واضعا الكرة في الشباك.

في الشوط الثاني، شدد الأهلي من هجماته، في محاولة لتعديل النتيجة، حتى تمكن مهاجمه السلوفيني البديل نيتس جراديشار، من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 61، بعدما تلقى تمريرة بالرأس من التونسي محمد علي بن رمضان، ليضع الكرة على يسار عمر صلاح، حارس مرمى بتروجيت، وتسكن الكرة المرمى.

حاول الأهلي إحراز هدف الفوز خلال الوقت المتبقي، في ظل تراجع دفاعي تام من جانب لاعبي بتروجيت، وتبارى لاعبو الفريق الأحمر في إضاعة الفرص، حتى أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية، ليهدر حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية، فرصة ثمينة لاستعادة الصدارة، بعدما أضاع نقطتين ثمينتين.

بتلك النتيجة، بقي الأهلي، الذي تنتظره مواجهة من العيار الثقيل ضد المصري البورسعيدي بالمرحلة المقبلة، في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، عقب تحقيقه 6 انتصارات و4 تعادلات فيما تلقى خسارة وحيدة، متأخرا بفارق نقطة وحيدة خلف سيراميكا كليوباترا (المتصدر).

في المقابل، ارتفع رصيد بتروجيت، الذي انتزع تعادله السادس في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل 3 انتصارات وخسارتين، إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.