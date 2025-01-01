  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مبابي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف.. الجمعة

الخميس 30 أكتوبر 2025 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف.. الجمعة



سما / وكالات /

 يتسلم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الحذاء الذهبي عن موسم 2025-2024، وذلك يوم الجمعة في مدريد، وهي الجائزة التي تكرمه كأفضل هداف في أوروبا الموسم الماضي.
وضمنت أهداف مبابي الـ 31 في الدوري صدارة ترتيب الهدافين متفوقا على السويدي فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة السابق وأرسنال الحالي، ومحمد صلاح "ليفربول".
وسيقام حفل التكريم في المنصة الرئاسية بملعب سانتياجو برنابيو في الواحدة والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي، وتقدم الجائزة من وكالة "إي إس إم" (وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية)، التي تمثلها صحيفة "ماركا" في إسبانيا.
وبفضل أهدافه الـ 31، في موسم 2025-2024، حصل مهاجم ريال مدريد، على 62 نقطة، وسجل جيوكيريس أهدافا أكثر في الدوري البرتغالي (39 هدفا)، لكن مع معامل تصحيح قدره 5ر1 نقطة لكل هدف بحسب قوة وتصنيف الدوري، فقد احتل المركز الثاني متقدما بنصف نقطة عن صلاح، الذي وصل إلى 58 نقطة برصيد 29 هدفا.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تنشر أسماء قادة من المقاومة الفلسطينية تم استهدافهم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية..

نتنياهو: نعمل مع الولايات المتحدة على خطة جديدة لقطاع غزة

حماس: المقاومة الفلسطينية لن تسمح للعدو بفرض وقائع جديدة تحت النار

مشروع “خطير” يطرق أبواب الكونجرس.. سيادة إسرائيل على “الحرم القدسي الشريف”

أسماء وهمية وغير عربية وآخرين أحياء.. تفنيد مزاعم الاحتلال عن اغتيال قادة في المقاومة

حميدتي يهدد بقصف دولة مجاورة..

الفاسد الكبير يواصل تفكيك المجتمع ..غضب عارم في اسرائيل على ترشيح نجل نتنياهو لمنصب "براتب وزير"

الأخبار الرئيسية

نترسبت: نتنياهو ينسف هدنة غزة وترامب الخاسر الأكبر أمام الرأي العام

مصادر ديبلوماسية : قوة عربية مسلحة في غزة دون جنود غربيين

الرئيس اللبناني "عون" يأمر الجيش بالتصدي لأي توغل اسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة

الفاسد الكبير يواصل تفكيك المجتمع ..غضب عارم في اسرائيل على ترشيح نجل نتنياهو لمنصب "براتب وزير"

بن غفير : سيتم اطلاق الرصاص كل فلسطيني يبحث عن لقمة العيش في إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية