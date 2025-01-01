  1. الرئيسية
الرئيس اللبناني "عون" يأمر الجيش بالتصدي لأي توغل اسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة

الخميس 30 أكتوبر 2025 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس اللبناني "عون" يأمر الجيش بالتصدي لأي توغل اسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة



سما / وكالات /

طلب الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف بالتصدي لاي توغل اسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعا عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين.

واطلع العماد هيكل رئيس الجمهورية على تفاصيل التوغل الإسرائيلي الذي حصل ليل امس في بلدة بليدا واستشهاد احد العاملين في البلدية إبراهيم سلامة خلال قيامه بواجبه المهني.

واعتبر الرئيس عون ان هذا الاعتداء الذي يندرج في سلسلة الممارسات الاسرائيلية العدوانية ، اتى بعيد اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) التي يفترض إلا تكتفي بتسجيل الوقائع بل العمل لوضع حد لها من خلال الضغط على اسرائيل ودفعها إلى التزام مندرجات اتفاق تشرين الثاني الماضي ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية .

