350 ألف مريض بحاجة لأدوية و22 ألفاً للعلاج بالخارج ..

الخميس 30 أكتوبر 2025 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما/

قال مدير عام مجمع الشفاء الطبي، د. محمد أبو سلمية، إن الوضع الصحي في قطاع غزة يواجه تحديات كبيرة منذ وقف الحرب، مشيرا إلى أن القطاع لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الطبية الأساسية.

وأضاف أن منع الاحتلال دخول الأدوية يتسبب يوميا بفقدان عدد من المرضى، معربا عن المخاوف من انتشار الفيروسات والأمراض المعدية في ظل نقص الإمدادات الطبية.

وأوضح أن هناك 350 ألف مريض بحاجة إلى أدوية لعلاج الأمراض المزمنة، فيما يعاني قطاع غزة من ارتفاع أعداد مرضى الربو بسبب تراكم الركام الناتج عن الحرب.

وأشار أبو سلمية إلى أن 22 ألف مريض بحاجة إلى العلاج في الخارج، بينهم 18 ألف أتموا كافة التجهيزات اللازمة، إلا أن الحصار والإغلاق المستمر للمعابر يعيق رحلاتهم العلاجية.

وأكد أن ألف مريض توفي نتيجة حصار الاحتلال وإغلاق المعابر، محذرًا من استمرار التدهور الصحي في القطاع.

واختتم مدير مجمع الشفاء الطبي بالإشارة إلى أن المجمع يعمل على وضع خطط لإعادة الحياة للقطاع الصحي وتلبية احتياجات المرضى بأسرع وقت ممكن.

بدورها، أعلنت إدارة الصحة المدرسية التابعة لوكالة الأونروا في قطاع غزة عن تقديم خدمات فحص طبي شامل لأطفال المدارس في مناطق الوسطى والجنوب، ضمن جهودها للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم. وتشمل الخدمات مجموعة متكاملة من الفحوصات والوقاية الصحية.

