اسرائيل تضرب في كل مكان ..الاحتلال يعدم موظف بلدية بليدا جنوب لبنان

بيروت/ وكالات/

أعدمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، المواطن إبراهيم سلامة، موظف بلدية بليدا جنوب لبنان، أثناء نومه في المبنى.

جاء ذلك ضمن عملية توغل إسرائيلية تجاوزت الحدود اللبنانية لمسافة أكثر من ألف متر داخل مركز البلدية.

وشوهدت قوة معادية مؤلفة من جيبات عسكرية وهي تجوب مركز البلدية، مصحوبة بمروحيات صغيرة، قبل أن تنسحب باتجاه الحدود بعد تنفيذ العملية، وكذلك تفجيرات محددة نفذها الجيش الإسرائيلي في أحد المباني في بلدة العديسة، في سياق التوغل والهجوم.

واستجابت السلطات اللبنانية بإرسال الجيش إلى محيط مبنى البلدية، حيث أجرت اتصالات عاجلة مع قوات اليونيفيل لطلب التدخل ومؤازرتها في مواجهة الاعتداء، إلا أن المصادر الإعلامية أفادت بأن قوات اليونيفيل لم تستجب ولم تتدخل في المكان.

وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، دخل الجيش اللبناني إلى المبنى لمعاينة الأضرار وتأمين المكان، وسط استنكار واسع للتصفية الجسدية التي طالت موظفا مدنيا في مؤسسة رسمية.

تشهد مناطق شرق وجنوب لبنان تصاعدا مستمرا للهجمات والغارات الإسرائيلية، ما أسفر مؤخرا عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.

ويعلن الجيش الإسرائيلي يوميا عن تنفيذ ضربات تقول إنها تستهدف مواقع وعناصر لحزب الله.