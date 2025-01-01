"إيكو روك" الفلسطينية تفوز بجائزة أفضل شركة طلابية على مستوى الوطن العربي

وكالات / سما/

فازت شركة "إيكو روك"، الممثلة عن مدرسة بنات عمر بن عبد العزيز في طولكرم، بجائزة أفضل شركة طلابية على مستوى الوطن العربي، ضمن منافسات برنامج "الشركة الطلابية" لعام 2025، الذي ترعاه مؤسسة "إنجاز العرب" بمشاركة فرق من مختلف الدول العربية.

وجاء هذا التتويج بعد منافسة قوية بين المشاريع الطلابية المتميزة من عدة دول عربية، حيث نالت شركة "إيكو روك" إعجاب لجنة التحكيم بفضل فكرتها الريادية القائمة على توظيف المواد الصديقة للبيئة في منتجات مبتكرة، ما جعلها تحصد كذلك جائزة FedEx للابتكار والتأثير المجتمعي.

وأعرب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "إنجاز فلسطين" بسام ولويل عن فخره بهذا الإنجاز، موجها التهنئة للفريق الفائز ومدرسته، قائلًا: "نبارك لفريق شركة إيكو روك فوزها بجائزة أفضل شركة طلابية على مستوى الوطن العربي، ومبروك لفلسطين الحبيبة هذا الإنجاز المشرف".

يُذكر أن شركة "إيكو روك" كانت قد فازت في تموز/يوليو الماضي بلقب "أفضل شركة طلابية على مستوى فلسطين لعام 2025"، ضمن برنامج "الشركة الطلابية" الذي تنظمه مؤسسة إنجاز فلسطين، حيث عبّرت المديرة العامة للشركة ميرا فحماوي في حينه عن تقديرها الكبير لكل من ساهم في نجاح الفريق، من مشرفين ومدربين ومدرسة ومديرية تربية طولكرم، مؤكدة أن هذا النجاح ثمرة عمل جماعي وروح ريادية متألقة، ومثمنة دعم مؤسسة إنجاز فلسطين وجهودها المتواصلة في تمكين الطلبة الفلسطينيين وتنمية مهاراتهم الريادية.