أسماء وهمية وغير عربية وآخرين أحياء.. تفنيد مزاعم الاحتلال عن اغتيال قادة في المقاومة

غزة/سما/

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن دولة الاحتلال نشرت قائمة تضم 26 اسما، وزعمت أنها تعود لفلسطينيين اغتالتهم بعدوانها الأخير خلال الـ24 ساعة الماضية، ولكن تبين أن القائمة تحوي أسماء وهمية وغير عربية وآخرين أحياء.

وكان بيان المكتب تعليقا على قائمة نشرها متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، وادعى أنها تضم أسماء قيادات في “المقاومة الفلسطينية” استُشهدوا خلال الساعات الماضية.

وقال المكتب إن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل حملته الممنهجة في التضليل والتزوير ونشر الأكاذيب بهدف تشويه الحقيقة والتغطية على جرائمه المستمرة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة".

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر قائمة تضم 26 اسما، بينها 21 صورة، زعم أنها تعود لأشخاص قُتلوا خلال عدوانه الوحشي الأخير الذي مضى عليه 24 ساعة.

وأردف، أنه "بعد التدقيق، تبين أن القائمة تحتوي على 3 أسماء غير صحيحة وغير عربية وغير واردة في السجلات الرسمية الفلسطينية، إضافة إلى أسماء وهمية لا وجود لها في الواقع، وبعضها لم يُرفق له صور على الإطلاق متعمدا".

كما تبين أن القائمة تضم أسماء لأربعة أشخاص لم يُستشهدوا ولم يكونوا متواجدين في مناطق الاستهداف أصلا، وهم على قيد الحياة، وفق بيان المكتب.

واستشهد عشرات الشهداء مساء الثلاثاء والأربعاء، جراء تصاعد خروقات الاحتلال الإسرائيلي وغاراته المكثفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة، ووصل المستشفيات العديد من الشهداء والإصابات، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بأن حصيلة ما وصل مستشفيات القطاع من شهداء وإصابات منذ التصعيد ليلة أمس وحتى اللحظة بلغ 104 شهداء، منهم 46 طفلا و20 من النساء، إلى جانب 253 إصابة منهم 78 طفلا و84 من النساء.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بلغ عدد الشهداء 211 والمصابين 597، إضافة إلى انتشال نحو 482 شهيدا من تحت الأنقاض.

وذكرت أنه منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة لمدة عامين، بلغ عدد الشهداء 68 ألفا و643 فلسطينيا، إلى جانب إصابة 170 ألفا و655 مواطنا.

وفي وقت سابق، أشارت مصادر في مستشفيات قطاع غزة إلى أن حصيلة الشهداء منذ مساء الثلاثاء وحتى الساعة الثامنة صباح الأربعاء، بلغت 91 شهيدا، موضحة أن مستشفيات شمال القطاع استقبلت 31 شهيدا، ومستشفيات الوسطى استقبلت 42 شهيدا، وفي خانيونس استشهد 18 فلسطينيا.

وأكدت المصادر ذاتها أن أعداد الشهداء مرشحة للزيادة نظرا لوجود حالات خطيرة، واستمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنازل التي قصفتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر طبية في وقت سابق، أن 63 فلسطينيا على الأقل استشهدوا بينهم 24 طفلا، وأصيب آخرون جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منازل وسيارة مدنية ومركز إيواء ومستشفى بمناطق مختلفة من قطاع غزة، ضمن خروقات الاحتلال الجديدة لاتفاق وقف إطلاق النار.