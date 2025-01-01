  1. الرئيسية
قائد “الدعم السريع” يتأسف لأهل الفاشر بعد المحاور التي نفذتها قواته بحق المدنيين

الأربعاء 29 أكتوبر 2025 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد “الدعم السريع” يتأسف لأهل الفاشر بعد المحاور التي نفذتها قواته بحق المدنيين



وكالات / سما/

 قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الأربعاء إنه “يتأسف لأهل الفاشر” بعد “الكارثة والمجازر التي نفذتها قواته بحقهم”، مشيرا الى أن سيطرة قواته على المدينة هي لصالح “وحدة السودان” التي ستحصل “سلما أو حربا”.

وقال دقلو في خطاب بثّ بعد ثلاثة أيام من سيطرة قواته على المدينة، آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور بغرب البلاد، إنّ “تحرير الفاشر تحوّل لصالح وحدة السودان، ونحن نقول وحدة السودان سلما أو حربا”.
وأضاف في الكلمة المصورة التي وزعتها قناته الرسمية على تطبيق تلغرام، “نتأسف لأهل الفاشر بسبب الكارثة التي حصلت لهم، لكننا كنا مجبرين، والحرب فرضت علينا”.
وأضاف “نحن ناس سلام”، متابعا “أقول لكل القوات: ممنوع قتل الأسير العسكري. أما المدني، فلا علاقة لكم به”.
وأشار الى أن “لجان المحاسبة وصلت الى الفاشر ونحن مع القانون ومحاسبة من أخطأ”، من دون مزيد من التفاصيل.

وافادت تقارير شهود وناشطين محليين ومنظمات دولية وصور اقمار صناعية بحصول “مجازر” وعمليات قتل واسعة النطاق طالت مدنيين في الفاشر.
وندد الاتحاد الأوروبي الأربعاء بـ”وحشية” قوات الدعم السريع و”الاستهداف الإتني” للمدنيين.
وتحدّثت الأمم المتحدة عن تزايد خطر “الانتهاكات والفظائع ذات الدوافع الإتنية”.

وفرّ أكثر من 36 ألف شخص من الفاشر منذ الأحد.

