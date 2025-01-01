سرايا القدس" تعرض مشاهد من عملية "حجب الرؤية" في الضفة

رام الله/سما/

عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مساء اليوم الاربعاء، مشاهد من عملية "حجب الرؤية" التي نفذتها في الضفة الغربية.

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية "حجب الرؤية" التي نفذها مجاهدو سرايا القدس بالضفة الغربية وجزءاً مما سمح بنشره من المعلومات التي تم استخراجها من مسيرات العدو التي تم التعامل معها في سماء مدن الضفة الغربية".

وأبانت اللقطات طائرة مسيرة تم تفكيكها، ومشاهد توثق على ما يبدو جنودا إسرائيليين في قواعدهم العسكرية، فيما خُتم الفيديو بعبارة: "لم نكتف بإسقاطها، بل جعلناها تنطق بما أخفيتم".

وفي وقت سابق اليوم، قال قائد ميداني في "سرايا القدس" بالضفة الغربية في تصريحات "مهمة": "منذ بداية معركة طوفان الأقصى أعطت قيادة سرايا القدس في الضفة الغربية الإيعاز للأخوة المجاهدين ببدء عملية (حجب الرؤية) والتي استهدفت عيون العدو وطائراته المسيرة في كافة مدن الضفة الغربية".

وأضاف، "خلال عملية حجب الرؤية تمكن مجاهدونا من التعامل مع مسيرات العدو في أجواء محافظات الضفة بالوسائط النارية المناسبة، وإدخال أسلحة جديدة إلى ميدان المواجهة".

وتابع: "في الجزء الخفي من عملية "حجب الرؤية" تمكن جهاز الاستخبارات التابع لسرايا القدس بالضفة الغربية من استخراج معلومات قيمة من هذه المسيرات، متمثلة في إحداثيات مواقع ومراكز القيادة والسيطرة وتحشدات العدو وبعض المواقع المستحدثة ومعلومات لا يمكن الإفصاح عنها في هذه المرحلة".

واستطرد: "كان لاستخراج هذه المعلومات وقع كبير على مسرح العمليات لكافة تشكيلات سرايا القدس في الضفة الغربية، متمثلا بتنفيذ عدة عمليات واستهداف مواقع وحواجز ونقاط عسكرية للعدو، أو نصب عبوات في مسارات الآليات العسكرية".

وقال: "إن كافة تشكيلاتنا العسكرية تواصل إيلام العدو عبر تكتيكات ميدانية جديدة حسب معطيات وظروف الميدان، ونطمئن أبناء شعبنا ان قدراتنا بخير وبنادقنا ستبقى مشرعة في وجه الاحتلال النازي، وأن ساحات المواجهة ستبقى مشتعلة حتى زوال المحتل".

وأضاف القائد الميداني، "أن العمل العسكري في الضفة الغربية لن يتوقف، وعلى العدو أن ينتظر المزيد طالما استمرت سياسة الاغتيالات الجبانة والانتهاكات والجرائم بحق أبناء شعبنا من جنود وقطعان مستوطني العدو، وهذا ما نؤكده لأهلنا المرابطين أننا بإذن الله على قدرٍ من المسؤولية ونكمل المسير بكل إصرار وثبات حتى النصر، وأن وعد الله عز وجل بزوال كيانهم قد اقترب".

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال شنت فجر اليوم الأربعاء حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية، شملت مخيمات وبلدات بيت لحم ونابلس وطولكرم وقلقيلية. وذلك في إطار سلسلة عمليات مستمرة تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية، ما يزيد من حدة التوتر والقلق بين المواطنين.

ويوم أمس الثلاثاء، استشهد ثلاثة شبان في هجوم إسرائيلي مزدوج بواسطة القناصة وسلاح الجو على أحد الكهوف في جنين، وقال الجيش الإسرائيلي إنهم كانوا "يحضرون لتنفيذ هجوم في وقت قريب جدا".

وأدانت الفصائل الفلسطينية هذه العملية التي أسفرت عن استشهاد ثلاثة شبان في قرية كفر قود غرب جنين، معتبرة أن هذه العملية تمثل تصعيدا خطيرا في الحرب الإسرائيلية في الضفة الغربية.