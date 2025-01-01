هل تتدخل مصر عسكريا في السودان؟

القاهرة /سما/

المفكر المصري مصطفى الفقي على احتمالية تدخل مصر عسكريا في السودان بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.

إقرأ "لأنه لم يكن أمامه خيار آخر"، مشيرًا إلى أن مصر أهملت السودان لسنوات طويلة، وهو ما يستدعي اليوم إعادة بناء العلاقة وزيادة الاهتمام بالشأن السوداني، باعتباره عنصرًا جوهريًّا في إنهاء الخلافات الداخلية المتفاقمة في البلاد.

وخلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح الفقي أن مصر لن تتدخل عسكريًّا في السودان إلا في حالتين:

إذا تعرض الأمن القومي المصري لتهديد مباشر،

أو إذا شعرت القاهرة بأن استمرار الحرب قد يلحق بها ضررًا استراتيجيًّا.

وشدّد على أن مصر دولة ذات مكانة سيادية راسخة، ولطالما احترمت سيادة الدول الأخرى، مؤكدًا: "مصر لا تتدخل في شؤون الآخرين ولا في حدود الدول، لكنها قادرة على الردع والحسم إذا لزم الأمر".

كما أشار الفقي إلى أن تصريحات محمد حمدان دقلو "حميدتي" الأخيرة — التي تضمنت انتقادات أو تهديدات ضمنية — تم استقبالها في مصر بتجاهل تام، لأن القاهرة تمتلك من القوة والهيبة ما يجعلها لا ترد على مثل هذه التصريحات، إلا إذا تحوّلت إلى تهديد فعلي.

وأكد أن أي تدخل مصري محتمل في المستقبل سيكون بطلب سوداني، وفي إطار دعم السودان كدولة ذات ثقل تاريخي وحضاري، وليس لفرض إرادة خارجية، موضحًا أن المصلحة المصرية تكمن في استقرار السودان، لا في تفكيكه أو التدخل في صراعاته الداخلية.

ويوم الأحد، أعلنت قوات "الدعم السريع" السودانية سيطرتها على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، بعد معارك وصفتها بالضارية، معتبرة أن "تحرير الفرقة السادسة يمثل محطة مهمة في مسار المعارك الجارية، وخطوة نحو بناء ما أسمته الدولة الجديدة التي تحقق تطلعات السودانيين".

وفي المقابل، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن "قيادة الجيش في الفاشر قررت مغادرة المدينة لما تعرضت له من تدمير وقتل ممنهج للمدنيين"، لكنه أكد أن الجيش "سيقتص لأهلنا الذين أصابهم الظلم في الفاشر"، وأنه "قادر على تحقيق النصر وقلب الطاولة واستعادة الأراضي".