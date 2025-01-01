  1. الرئيسية
شهيدان في قصف الاحتلال الاسرائيلي شمال قطاع غزة

الأربعاء 29 أكتوبر 2025 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان في قصف الاحتلال الاسرائيلي شمال قطاع غزة



غزة /سما/

استشهد مواطنان، مساء اليوم الأربعاء، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطنين محمد ياسر موسى العطار (22 عامًا) وهاشم جمال هاشم العطار (31 عامًا) إثر قصف إسرائيلي على منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال مساء اليوم شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وتعرض قطاع غزة، بين مساء أمس الثلاثاء وصباح الأربعاء، لغارات إسرائيلية عنيفة ومكثفة، أسفرت عن استشهاد 104 مواطناً ، بينهم 46طفلًا، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

