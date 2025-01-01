حماس: المقاومة الفلسطينية لن تسمح للعدو بفرض وقائع جديدة تحت النار

غزة/سما/

قالت حركة حماس إن "المقاومة بكل فصائلها التي التزمت بالاتفاق ولا تزال، لن تسمح للعدو بفرض وقائع جديدة تحت النار"

ودعت الوسطاء والضامنين لتحمل مسؤولياتهم والضغط الفوري على حكومة الاحتلال لوقف مجازرها والالتزام بالاتفاق.

وقالت حماس إن "التصعيد الغادر تجاه شعبنا بغزة يكشف نية إسرائيلية لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار وفرض معادلات جديدة بالقوة".

وأضافت أن الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد الخطِر بغزة وتبعاته ومحاولة إفشال خطة ترامب واتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان للحركة أن "مواقف الإدارة الأميركية المنحازة للاحتلال تعد تشجيعا مباشرا على استمرار العدوان".