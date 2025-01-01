  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: المقاومة الفلسطينية لن تسمح للعدو بفرض وقائع جديدة تحت النار

الأربعاء 29 أكتوبر 2025 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المقاومة الفلسطينية لن تسمح للعدو بفرض وقائع جديدة تحت النار



غزة/سما/

قالت حركة حماس إن "المقاومة بكل فصائلها التي التزمت بالاتفاق ولا تزال، لن تسمح للعدو بفرض وقائع جديدة تحت النار"

ودعت الوسطاء والضامنين لتحمل مسؤولياتهم والضغط الفوري على حكومة الاحتلال لوقف مجازرها والالتزام بالاتفاق.

وقالت حماس إن "التصعيد الغادر تجاه شعبنا بغزة يكشف نية إسرائيلية لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار وفرض معادلات جديدة بالقوة".

وأضافت أن الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد الخطِر بغزة وتبعاته ومحاولة إفشال خطة ترامب واتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان للحركة أن "مواقف الإدارة الأميركية المنحازة للاحتلال تعد تشجيعا مباشرا على استمرار العدوان".

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يأمر الجيش الاسرائيلي بشن هجمات قوية على غزة وتقليص المساعدات التي تدخل القطاع

نتنياهو أبلغ واشنطن مسبقا..الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء هجومه على قطاع غزة

اصابة جندي اسرائيلي بجراح خطيرة برصاص قناص في رفح والاحتلال يهدد برد عنيف

ألبانيز: خطة ترامب بغزة أسوأ إهانة وتتيح مواصلة تطهير الفلسطينيين

كتائب القسام تعلن العثور على جثتي اسيرين اسرائيليين

الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة

خبير إسرائيلي: لا أمل في تنفيذ خطة ترامب لإدارة غزة

الأخبار الرئيسية

كاتس يهدد بتصفية قادة حماس في الخارج

الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة

60319b59-a32b-449e-9832-0ae080819180

عودة المجازر.. اكثر من 104 شهيد وعشرات الجرحى في سلسة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أيد الغارات على غرة ..ترامب: حماس جزء صغير من الصفقة وإذا لم تتصرف بشكل صحيح فسيتم القضاء عليها

نائب الرئيس الأمريكي : اتفاق ترامب للسلام ما زال صامدا رغم إطلاق النار في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية