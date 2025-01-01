  1. الرئيسية
كاتس يوقع أمرا يمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى من قطاع غزة

الأربعاء 29 أكتوبر 2025 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس يوقع أمرا يمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى من قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

وقع وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء على أمر يقضي بمنع طواقم الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون، بادعاء أن هذه الزيارات "ستلحق مسا خطيرا بأمن الدولة".

ويشمل القرار اسرى قوات النخبة التابعة للمقاومة في سجن سديتمان سيء السمعة.وبحسب وزارة الجيش، فإن الأمر سيطبق على أي شخص مسجون بموجب تعريف "المقاتل غير الشرعي"

وُقّع الأمر بناءً على صلاحية الوزير بموجب المادة ١٢(أ)(٢)(ب) واستنادًا إلى رأي الشاباك وبموجب الأمر، ستُمنع الزيارات عن آلاف الاسرى الواردة أسماؤهم في القائمة السرية المرفقة بالأمر.

وقال وزير الدفاع إسرائيل كاتس في هذا الشأن: "الآراء التي عُرضت عليّ تشير بلا شك إلى أن زيارات الصليب الأحمر للاسرى في السجون ستضرّ بأمن الدولة بشكل خطير. أمن الدولة ومواطنينا يأتي في المقام الأول".

الصليب الأحمر، وهو ليس عضوًا في الأمم المتحدة، منظمة دولية مستقلة مقرها جنيف، سويسرا، وتعمل في جميع أنحاء العالم. يصف المسؤولون الإسرائيليون الصليب الأحمر بأنه أقل إشكالية من منظمات مثل الأونروا، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

