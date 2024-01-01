  1. الرئيسية
السعودية تؤكد دعمها لحق شعبنا التاريخي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

الأربعاء 29 أكتوبر 2025 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تؤكد دعمها لحق شعبنا التاريخي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس



الرياض / وكالات /

أكدت المملكة العربية السعودية، دعمها لحق شعبنا التاريخي في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان عقب جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، مساء أمس الثلاثاء، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

وجدد المجلس إدانته بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة على الضفة الغربية والمستوطنات الاستعمارية غير القانونية.

وأكد على دعم الحق الأصيل والتاريخي لشعبنا في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وعبّر المجلس عن دعم المملكة العربية السعودية الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل النزاعات بالطرق السلمية وإرساء الأمن والسلم الدوليين.

