الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الجمعة، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.