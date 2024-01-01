مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبتين شمال رام الله

رام الله/سما/

أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر الأربعاء، مركبتين في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن مستوطنين متطرفين أحرقوا مركبتين في بلدة عطارة شمالي رام الله.

وذكر الشهود أن المستوطنين خطوا شعارات معادية للعرب باللغة العبرية على جدران منازل في البلدة.

وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون الإسرائيليون 7 آلاف و154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة طوال عامي حرب الإبادة على غزة.

تسببت تلك الاعتداءات في مقتل 33 فلسطينيا، وتهجير 33 تجمعا بدويا، كما أقاموا 114 بؤرة استيطانية.

وتندرج اعتداءات المستوطنين ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين.

بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، أسفرت عن مقتل 68 ألفا و531 فلسطينيا.