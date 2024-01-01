  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبتين شمال رام الله

الأربعاء 29 أكتوبر 2025 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبتين شمال رام الله



رام الله/سما/

أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر الأربعاء، مركبتين في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن مستوطنين متطرفين أحرقوا مركبتين في بلدة عطارة شمالي رام الله.

وذكر الشهود أن المستوطنين خطوا شعارات معادية للعرب باللغة العبرية على جدران منازل في البلدة.

وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون الإسرائيليون 7 آلاف و154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة طوال عامي حرب الإبادة على غزة.

تسببت تلك الاعتداءات في مقتل 33 فلسطينيا، وتهجير 33 تجمعا بدويا، كما أقاموا 114 بؤرة استيطانية.

وتندرج اعتداءات المستوطنين ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين.

بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، أسفرت عن مقتل 68 ألفا و531 فلسطينيا.

الأكثر قراءة اليوم

حاخام الدولة العبرية الأكبر يهدد: سوف نغادر إسرائيل

شاعرة أردنية تعلق على اعتقال زوجها بعد غدره بها بطريقة أشد من القتل!

نتنياهو يأمر الجيش الاسرائيلي بشن هجمات قوية على غزة وتقليص المساعدات التي تدخل القطاع

اصابة جندي اسرائيلي بجراح خطيرة برصاص قناص في رفح والاحتلال يهدد برد عنيف

تحذير عاجل لمستخدمي Gmail بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور

نتنياهو أبلغ واشنطن مسبقا..الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء هجومه على قطاع غزة

مسؤول إسرائيلي: بدء إعادة إعمار غزة ممكن فوراً في مناطق سيطرة الجيش

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة

60319b59-a32b-449e-9832-0ae080819180

عودة المجازر.. اكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى في سلسة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أيد الغارات على غرة ..ترامب: حماس جزء صغير من الصفقة وإذا لم تتصرف بشكل صحيح فسيتم القضاء عليها

نائب الرئيس الأمريكي : اتفاق ترامب للسلام ما زال صامدا رغم إطلاق النار في غزة

كتائب القسام تعلن العثور على جثتي اسيرين اسرائيليين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية