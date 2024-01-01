  1. الرئيسية
أيد الغارات على غرة ..ترامب: حماس جزء صغير من الصفقة وإذا لم تتصرف بشكل صحيح فسيتم القضاء عليها

الأربعاء 29 أكتوبر 2025 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

ايد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة .

وقال خلال زيارته لآسيا: "حماس ليست سوى جزء صغير من الصفقة في الشرق الأوسط. إذا لم تتصرف بشكل صحيح، فسيتم القضاء عليها".

وأضاف أن "لإسرائيل الحق في الرد على هجمات حماس. لكنه أكد إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي ترعاه الولايات المتحدة، "لا يزال صامدا"، رغم الغارات الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد العشرات من الفلسطينيين خلال الساعات الماضية.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 65 فلسطينيا بينهم 24 طفلا في غارات إسرائيلية، بينما تبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بالمسؤولية عن التصعيد.

